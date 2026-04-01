  1. Световно първенство
  2. Ирак
  3. Селекционерът на Ирак: Много съм доволен, че направихме щастливи 46 милиона души

  • 1 апр 2026 | 16:03
Ирак грабна последното свободно място на Световното първенство, след като победи Боливия с 2:1 в плейофен двубой във вторник вечер, подпечатвайки завръщането си на Мондиал след 40-годишно отсъствие. Тимът на Ирак ще се състезава в трупа I на Световния шампионат от 11 юни до 19 юли, заедно с Франция, Норвегия и Сенегал. Иракският премиер Мохамед Шия ал-Судани похвали отбора, наричайки класирането важен момент за спортните амбиции на страната, изпълнил „мечтата на нашите фенове“.

„Класирането на нашия национален отбор за Световното първенство бележи важен поврат в историята на иракския спорт и затвърждава позицията на страната ни на международната сцена“, каза той. „Трябва да поздравя футболистите, които играха с истински иракски манталитет, бореха се и рискуваха телата си. Затова спечелихме мача“, коментира старши треньорът на националния тим Греъм Арнолд, цитиран от агенция Reuters и добави: „Трябва да отдадем заслуженото и на тима на Боливия, защото игра добре. Ние победихме благодарение на страхотната защита на нашите играчи, които, както казах, рискуваха телата си. Защитавахме се наистина добре. Много съм доволен, че направихме щастливи 46 милиона души, особено с това, което се случва в Близкия изток в момента.“

Единственото предишно участие на състава на Ирак на Световно първенство е в Мексико през 1986 година, където загуби и трите си мача от груповата фаза.

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Шеф на Рома разкри дали Гасперини и Мален ще останат в клуба

Шеф на Рома разкри дали Гасперини и Мален ще останат в клуба

  • 6 апр 2026 | 00:30
  • 584
  • 0
Алавес не се победиха в зрелище с две дузпи и червен картон

Алавес не се победиха в зрелище с две дузпи и червен картон

  • 6 апр 2026 | 00:04
  • 490
  • 1
Марота: Срамно е Бастони да е подложен на постоянен медиен линч

Марота: Срамно е Бастони да е подложен на постоянен медиен линч

  • 5 апр 2026 | 23:58
  • 1353
  • 2
Монако разплака Марсилия и заплете интригата за топ 4

Монако разплака Марсилия и заплете интригата за топ 4

  • 5 апр 2026 | 23:53
  • 869
  • 0
АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

  • 5 апр 2026 | 23:44
  • 2856
  • 1
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 11075
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 51704
  • 206
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 204420
  • 855
Веласкес: Много странен мач

Веласкес: Много странен мач

  • 5 апр 2026 | 19:30
  • 29219
  • 127
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 34695
  • 20
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 11075
  • 3
Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

  • 5 апр 2026 | 16:27
  • 46223
  • 42