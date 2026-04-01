Селекционерът на Ирак: Много съм доволен, че направихме щастливи 46 милиона души

Ирак грабна последното свободно място на Световното първенство, след като победи Боливия с 2:1 в плейофен двубой във вторник вечер, подпечатвайки завръщането си на Мондиал след 40-годишно отсъствие. Тимът на Ирак ще се състезава в трупа I на Световния шампионат от 11 юни до 19 юли, заедно с Франция, Норвегия и Сенегал. Иракският премиер Мохамед Шия ал-Судани похвали отбора, наричайки класирането важен момент за спортните амбиции на страната, изпълнил „мечтата на нашите фенове“.

„Класирането на нашия национален отбор за Световното първенство бележи важен поврат в историята на иракския спорт и затвърждава позицията на страната ни на международната сцена“, каза той. „Трябва да поздравя футболистите, които играха с истински иракски манталитет, бореха се и рискуваха телата си. Затова спечелихме мача“, коментира старши треньорът на националния тим Греъм Арнолд, цитиран от агенция Reuters и добави: „Трябва да отдадем заслуженото и на тима на Боливия, защото игра добре. Ние победихме благодарение на страхотната защита на нашите играчи, които, както казах, рискуваха телата си. Защитавахме се наистина добре. Много съм доволен, че направихме щастливи 46 милиона души, особено с това, което се случва в Близкия изток в момента.“

Единственото предишно участие на състава на Ирак на Световно първенство е в Мексико през 1986 година, където загуби и трите си мача от груповата фаза.

Снимки: Imago