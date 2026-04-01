Ирак обяви национални празници заради класирането на Световното

Иракските власти обявиха 1 и 2 април за почивни дни, за да отбележат класирането на националния отбор за финалите на Световното първенство по футбол през 2026 г. Това съобщи Иракската информационна агенция (INA).

Ирак зае последното свободно място на Световното първенство

Според агенцията съответната заповед е подписана от премиера Мохамед ал-Судани.

По-рано Ирак победи Боливия с 2:1, превръщайки се в последния отбор, класирал се за Световното първенство това лято. Това е второто участие на иракския национален отбор на Световното първенство, като то идва 40 години след първото им. То беше през 1986 г., когато иракчаните завършиха последни в груповата фаза.

#BREAKING: Iraqi Prime Minister Mohammed Shia al-Sudani has announced a public holiday today and tomorrow, Thursday, in celebration of the country’s national football team’s qualification for the 2026 World Cup. pic.twitter.com/R2RXal0HSq — Zoom News (@zoomnewskrd) April 1, 2026

Световното първенство ще се проведе от 11 юни до 19 юли в САЩ, Мексико и Канада. За първи път 48 отбора ще се състезават във финалния етап на турнира. Ирак е в Група "I", където ще е в тежката компания на Франция, Сенегал и Норвегия.

