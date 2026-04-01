Ирак обяви национални празници заради класирането на Световното

Иракските власти обявиха 1 и 2 април за почивни дни, за да отбележат класирането на националния отбор за финалите на Световното първенство по футбол през 2026 г. Това съобщи Иракската информационна агенция (INA).
Ирак зае последното свободно място на Световното първенство
Според агенцията съответната заповед е подписана от премиера Мохамед ал-Судани.
По-рано Ирак победи Боливия с 2:1, превръщайки се в последния отбор, класирал се за Световното първенство това лято. Това е второто участие на иракския национален отбор на Световното първенство, като то идва 40 години след първото им. То беше през 1986 г., когато иракчаните завършиха последни в груповата фаза.
Световното първенство ще се проведе от 11 юни до 19 юли в САЩ, Мексико и Канада. За първи път 48 отбора ще се състезават във финалния етап на турнира. Ирак е в Група "I", където ще е в тежката компания на Франция, Сенегал и Норвегия.
