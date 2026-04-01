Ирак зае последното свободно място на Световното първенство

Ирак е последният отбор, който си осигури участие на Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико. Арабската държава победи с 2:1 Боливия във втория интерконтинентален плейоф тази нощ и зае последната останала свободна квота.

Ирак поведе в 10-ата минута, когато Али Ал-Хамади се разписа след центриране от корнер.

Боливия реагира и в 38-ата минута се върна в мача. Рамиро Вака опита далечен удар, който обаче попадна в Мойсес Паниагуа, който отблизо отбеляза за 1:1.

В началото на втората част обаче Ирак нанесе втори удар. Марко Фарджи центрира отдясно, а Аймен Хюсеин засече топката от движение за 2:1.

Това се оказа и победният гол, който класира Иран на световните финали. Там отборът попадна в група "I" с Франция, Сенегал и Норвегия.

Снимки: Imago