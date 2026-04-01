Ирак зае последното свободно място на Световното първенство

  • 1 апр 2026 | 08:02
  • 6657
  • 6

Ирак е последният отбор, който си осигури участие на Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико. Арабската държава победи с 2:1 Боливия във втория интерконтинентален плейоф тази нощ и зае последната останала свободна квота.

Ирак поведе в 10-ата минута, когато Али Ал-Хамади се разписа след центриране от корнер.

Боливия реагира и в 38-ата минута се върна в мача. Рамиро Вака опита далечен удар, който обаче попадна в Мойсес Паниагуа, който отблизо отбеляза за 1:1.

В началото на втората част обаче Ирак нанесе втори удар. Марко Фарджи центрира отдясно, а Аймен Хюсеин засече топката от движение за 2:1.

Това се оказа и победният гол, който класира Иран на световните финали. Там отборът попадна в група "I" с Франция, Сенегал и Норвегия.

Снимки: Imago

Шеф на Рома разкри дали Гасперини и Мален ще останат в клуба

Алавес не се победиха в зрелище с две дузпи и червен картон

Марота: Срамно е Бастони да е подложен на постоянен медиен линч

Монако разплака Марсилия и заплете интригата за топ 4

АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Веласкес: Много странен мач

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

