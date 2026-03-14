  Лапорта обяви, че от Барселона може да не платят откупната клауза на Рашфорд

Лапорта обяви, че от Барселона може да не платят откупната клауза на Рашфорд

Кандидат-президентът на Барселона Жоан Лапорта заяви, че все още не може да каже със сигурност дали Маркъс Рашфорд ще бъде откупен от Манчестър Юнайтед. Нападателят бе привлечен под наем от “червените дяволи” през миналото лято и до момента се представя отлично, записвайки 10 гола и 13 асистенции в 38 мача. Той има клауза от 30 милиона за своето откупуване в своя договор, но спекулации в местната преса продължават да твърдят, че от “Камп Ноу” ще опитат да намалят цената на футболиста. Самият Лапорта пък предложи като алтернативен вариант да бъде платена само част от тази сума и по този начин наема на играча да бъде удължен.

Барселона и Рашфорд са се разбрали за договор, каталунците ще платят исканата цена от Ман Юнайтед

“Можем и да удължим наема, зависи какво иска Деко. Има различни формули. Например да платим част от опцията за покупка от Манчестър Юнайтед, а след това ще видим. Той записва добри статистики като голове, дава добри сигнали, а това е важна основа,” заяви Лапорта.

От своя страна пресата в Англия е категорична, че шефовете на “червените дяволи” нямат никакво намерение да намаляват цената на футболиста и ще са абсолютно категорични при подобни опити от страна на каталунците.

Още от Футбол свят

Лесна задача за Реал Мадрид в Ла Лига

Лесна задача за Реал Мадрид в Ла Лига

  • 14 март 2026 | 07:00
  • 4520
  • 12
Челси има да си връща на Нюкасъл

Челси има да си връща на Нюкасъл

  • 14 март 2026 | 06:45
  • 1033
  • 1
Ювентус с шанс да влезе в топ 4

Ювентус с шанс да влезе в топ 4

  • 14 март 2026 | 06:30
  • 775
  • 0
Арсенал няма право на грешка срещу Евертън

Арсенал няма право на грешка срещу Евертън

  • 14 март 2026 | 06:15
  • 940
  • 4
Интер е длъжен да реагира след провала в дербито

Интер е длъжен да реагира след провала в дербито

  • 14 март 2026 | 06:00
  • 1275
  • 0
Манчестър Сити ще се опита да измие срама от Мадрид

Манчестър Сити ще се опита да измие срама от Мадрид

  • 14 март 2026 | 05:45
  • 1233
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Пловдив) 1:0 Ботев (Враца)

Ботев (Пловдив) 1:0 Ботев (Враца)

  • 14 март 2026 | 15:14
  • 5514
  • 3
Късна драма на "Коритото"! ЦСКА 1948 разплака Спартак (Варна) дълбоко в добавеното време

Късна драма на "Коритото"! ЦСКА 1948 разплака Спартак (Варна) дълбоко в добавеното време

  • 14 март 2026 | 14:38
  • 16837
  • 73
Втора лига на живо: Хебър допусна ранен гол в Пазарджик

Втора лига на живо: Хебър допусна ранен гол в Пазарджик

  • 14 март 2026 | 15:35
  • 4179
  • 3
Сблъсък с голям заряд в Разград!

Сблъсък с голям заряд в Разград!

  • 14 март 2026 | 08:00
  • 14188
  • 183
Кими Антонели спечели исторически полпозишън преди Гран При на Китай

Кими Антонели спечели исторически полпозишън преди Гран При на Китай

  • 14 март 2026 | 10:08
  • 12505
  • 8
Интер - Аталанта (съставите)

Интер - Аталанта (съставите)

  • 14 март 2026 | 15:09
  • 397
  • 0