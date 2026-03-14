Лапорта обяви, че от Барселона може да не платят откупната клауза на Рашфорд

Кандидат-президентът на Барселона Жоан Лапорта заяви, че все още не може да каже със сигурност дали Маркъс Рашфорд ще бъде откупен от Манчестър Юнайтед. Нападателят бе привлечен под наем от “червените дяволи” през миналото лято и до момента се представя отлично, записвайки 10 гола и 13 асистенции в 38 мача. Той има клауза от 30 милиона за своето откупуване в своя договор, но спекулации в местната преса продължават да твърдят, че от “Камп Ноу” ще опитат да намалят цената на футболиста. Самият Лапорта пък предложи като алтернативен вариант да бъде платена само част от тази сума и по този начин наема на играча да бъде удължен.

“Можем и да удължим наема, зависи какво иска Деко. Има различни формули. Например да платим част от опцията за покупка от Манчестър Юнайтед, а след това ще видим. Той записва добри статистики като голове, дава добри сигнали, а това е важна основа,” заяви Лапорта.

От своя страна пресата в Англия е категорична, че шефовете на “червените дяволи” нямат никакво намерение да намаляват цената на футболиста и ще са абсолютно категорични при подобни опити от страна на каталунците.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages