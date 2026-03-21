С обиколка на Никола Цолов беше открита „А1 Мотор парк“

С първата официална обиколка на българския пилот във Формула 2 Никола Цолов днес беше открита новата автомобилна и мотоциклетна писта „А Мотор парк“ до Самоков.

Трасето с дължина 4 километра е изградено само за 8 месеца, като в този срок комплексът е напълно завършен – всички сгради са обзаведени и действащи, действаща инфраструктура, трибуни за над 20 000 зрители и паркинги.

Никола записа две излизания на пистата с болид от сериите GP2, което беше дебют на този автомобил у нас и феновете имаха възможност да чуят атмосферния 4-литров V8 на автомобила. Също така, имаше и демонстрационни обиколки с автомобили от Формула 3 и Формула 4, както и със състезателни GT автомобили и състезателни пистови мотоциклети.

Сред гостите на откриването бяха вицепрезидентът на ФИА Ана Нордквист и бившият пилот от Формула 1 Тиери Бутсен, както и служебният министър на спорта димитър Илиев.

Представителите на инвеститорите Калин Пешов (ГБС) и Димитър Цоцорков (Асарел-Медет) изразиха надежда, че новата писта до Самоков ще се превърне във важен моторспорт център на Балканите и тук ще се развият много бъдещи мотоциклетни и автомобилни пилоти.

Снимки: Борислав Цветанов