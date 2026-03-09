Задава се пауза във Формула 2, търси се поне един алтернативен старт в Европа

Популярни
Късен гол от дузпа на Евертон Бала донесе радост феновете на Левски - на живо от стадион "Георги Аспарухов" след 1:0 над Локо Пловдив
  • 9 март 2026 | 19:10
  • 568
  • 0
Автомобилният шампионат Формула 2, една от поддържащи серии на Формула 1, обмисля организиране на състезания на други места, ако планираните за месец април надпревари в Бахрейн и Саудитска Арабия отпаднат заради военния конфликт в Близкия изток.

Българският пилот Никола Цолов спечели първото основно състезание за сезона в Мелбърн и води в класирането след първия от общо 14 планирани кръга, като вече е ясно, че два от тях са под въпрос.

„Мисля, че хората от управителното тяло разглеждат някои потенциални алтернативи - заяви главният изпълнителен директор на отбора на Кадилак във Формула 1 Дан Таурис, чийто американски тестов пилот Колтън Херта се състезава във Формула 2 с Хайтех.

„Може да има и друга възможност да се проведат състезания във Формула 2. Ще видим какво ще се случи, но но и аз в момента не знам колко дълга ще бъде почивката, както за Колтън, така и за другите“, допълни Таурис във видеоразговор с репортер на Ройтерс след края на Гран При на Австралия.

Формула 2 има насрочена тестова сесия в Бахрейн на 25-27 март преди състезателния уикенда за Гран При на Бахрейн (10-12 април) и решението за техните състезания може „да дойде преди Формула 1“. Ако двата кръга в Близкия изток бъдат отменени заради въздушните удари на САЩ и Израел срещу Иран, а иранските дронове и ракети ударят някои „столици на Персийския залив“, Формула 2 няма да има планирано състезание до Монако, което според календара е от 4 до 7 юни. В същото време състезанията във Формула 1 могат да се проведат в Маями и Монреал през май, както е според отделния календар за тях.

Източник от Формула 2 обяви пред агенция Ройтерс, че неофициално се обмисля провеждането на кръг в Европа, който да запълни празнината. Но за да се случи това, трябва да бъде намерена писта с подходящата инфраструктура.

За момента във Формула 1 не са взели решение какво ще се прави и вероятно ще преценят възможно най-късно за Бахрейн и Саудитска Арабия, въпреки че настоящите очаквания са и двете състезания да бъдат отменени без заместване, прогнозира медията.

„Крайният срок за превоз на всякакви товари – болиди, оборудване, всичко около състезанието, за Бахрейн е след Гран При на Китай следващия уикенд - обясни Таурис. - Ще оставим длъжностните лица да направят каквото е необходимо и съм напълно уверен, че ще вземат правилното решение за спорта."

Снимки: Imago

