Хау: Допуснахме много индивидуални грешки

Еди Хау говори след болезненото поражение на неговия Нюкасъл с 2:7 на “Кампи Ноу” от Барселона в 1/8-финалния реванш от Шампионската лига. “Свраките” напуснаха турнира след загуба в общия резултат с 3:8, а сривът им остана необясним, тъй като мачът на “Сейнт Джеймсис Парк” преди седмица завърши при равенство 1:1, а включително във вчерашната среща те на цели два пъти успяваха да изравнят резултата. Включително през уикенда победиха и Челси с 1:0 в мач от Премиър лийг, което самият Еди Хау трудно успя да си обясни.

“И аз не мога да го обясня. Защитавахме се много добре този ден. Бяхме много фокусирани и дадохме на противника си много малко възможности. Точно обратното е на това, което се случи сега, когато играхме много наивно. Такива мачове са добри за учене и правене на корекции

Допуснахме много индивидуални грешки. Странно е, особено след като изиграхме страхотно първо полувреме, удържахме позицията си и се борихме срещу Барселона. Изиграхме фантастичен мач, но в крайна сметка просто им донесохме победата.

Направихме нещата твърде лесни за тях, а Барселона не се нуждае от никакви подаяния, за да спечели. На практика им поднесохме победата на сребърен поднос. Като с