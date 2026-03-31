  3. Защо Марко Бедзеки все още не се смята за претендент за титлата в MotoGP?

  • 31 март 2026 | 17:09
Марко Бедзеки започна сезон 2026 в MotoGP с три поредни победи в състезанията в Тайланд, Бразилия и Съединените щати. Въпреки това италианецът води със само четири точки на върха на генералното класиране, заради грешките, които допусна в две от трите спринтови надпревари.

Пилотът на Априлия отпадна още във втората обиколка на откриващия спринт на „Бурирам“, а миналата събота също не завърши след грешка в спринта в Остин. Неговото единствено класиране в спринтова дистанция дойде в Бразилия, където той завърши четвърти преди 24 часа по-късно да спечели дългото състезание.

Именно тези грешки са причината Бедзеки все още да не се смята за претендент за титлата в MotoGP, въпреки перфектната си неделна серия. По думите на италианеца, който говори пред DAZN, изчистването на грешките ще бъде ключово, ако той иска да спечели превърне своята скорост в световна титла.

„Докато продължавам да допускам грешки като тази в събота, аз няма да се смятам за претендент за титлата. Определено в тези първи състезания аз бях бърз и силен, но все още имам много работа за вършене и какво да подобря. Трябва да преодолеем всички предизвикателства, пред които се изправим и трябва да остане здраво стъпили на земята, защото пътят е все още дълъг“, обясни Бедзеки.

Снимки: Gettyimages

