Бедзеки е третият пилот в модерната ера на MotoGP с пет поредни победи

Марко Бедзеки стана едва третият пилот в модерната ера на MotoGP, който записва пет поредни победи след снощния си триумф в надпреварата за Гран При на САЩ в Остин.

Серията на италианския пилот на Априлия стартира в края на миналата година, когато той спечели състезанията в Португалия и Валенсия. Този сезон Бедзеки стартира кампания с три поредни успех, триумфирайки в Тайланд, Бразилия и Съединените щати.

Така той стана едва третият пилот в модерната история на MotoGP, който постига това след Валентино Роси и Марк Маркес. В своята кариера Роси има три такива серии, регистрирани съответно през 2002, 2005 и 2008. В първия случай Доктора печели седем поредни успеха, а през 2005 и 2008 той има по пет последователни победи.

Маркес също има три такива серии, а последната от тях датира от миналата година, когато той спечели седем поредни състезания. Отделно пред 2019 испанецът записа серия от пет последователни триумфира, а през 2014 стартира кампания с общо десет поредни победи. Всъщност до вчера това беше и последният случай, в който даден пилот започва годината с три поредни победи на своята сметка.

А иначе в цялата история на кралския клас серии от поне пет поредни победи освен Роси, Маркес и Бедзеки имат още Джакомо Агостини, Майк Хейлууд, Джон Дъртийс, Мик Дуън и Джоф Дюк. А рекордната серия е притежание на Агостини, който в периода 1968-1971 печели цели 38 поредни победи в клас до 500 кубически сантиметра.

