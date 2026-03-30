Бедзеки: Беше важно да направя силно състезание след падането в спринта

Марко Бедзеки заяви след победата си в надпреварата за Гран При на САЩ, че за него е било важно да направи силно състезание на „Пистата на Америките“ след падането му в спринтовата надпревара на американското трасе в събота.

Тогава той се движеше втори, но допусна грешка малко преди финала и напусна спринта. Само 24 часа по-късно обаче той се реваншира на своя екип по най-добрия възможен начин, печелейки своята общо пета поредна победа в кралския клас.

Марко Бедзеки триумфира в САЩ за трета поредна победа от началото на сезона в MotoGP

„Щастлив съм, много съм щастлив, защото вчера, както видяхте, допуснах грешка и беше важно да направя добро състезание днес. Така че съм много, много щастлив. Настроените тук в Тексас е страхотно. Искам да благодаря на феновете за подкрепата, те бяха невероятни с мен. Вчера бях много тъжен, но те и отборът ми ми дадоха сили да натисна днес, така че съм много щастлив. Радвам се и за Хорхе, той заслужава това. Нека да продължим в този дух“, каза победителят в Гран При на САЩ.

Снимки: Gettyimages