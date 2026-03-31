От другите шампионати започнаха да се шегуват с Формула 1

Критиките срещу новите технически правила във Формула 1 и постоянните оплаквания на пилотите от промените в това, което трябва да правят зад волана, провокира други шампионати да се включат в темата.
И не става въпрос за саркастичното подмятане на Макс Верстапен, че в GT3 колата не му се налага да се притеснява за батерията или острата забележка на един от създателите на Формула Е Алберто Лонго, че Формула 1 се опитва да прилича на световния шампионат с електрически болиди, а това не трябва да се случва.
Това са първите промени в задвижващите системи за Маями
Говорим за интересни шеги, насочени чрез термините към промяната в смисъла на състезанията във Формула 1.
Първо, от сериите GT World Challenge Азия обясниха, че при тях не се налага управление на работата на батерията или пък “клипинг” плюс хапливото “каквото и да е това”. Най-болезнено обаче е уточнението, че при GT3 има “чисто състезание”. Тези реплики бяха използвани при публикуването на превюто за старта на сезона на “Сепанг”.
Антонели изпревари имена като Хамилтън, Макларън, Фетел и Райконен
От заводския тим на Хюндай в Световния рали шампионат също се пошегуваха с вече омразния на пилотите във Формула 1 термин “супер клиринг” - прехвърлянето на енергия към батерията на болида докато пилотът кара на пълна газ на правата и съответно губи скорост. В WRC се пошегуваха, че трябва да има “супер клиринг” на върха на завоя, като са заиграха с популярния термин в ралитата за сечене на завоите - “cutting” и така напомниха на феновете, че другата седмица идва асфалтовото рали “Хърватия”, където сеченето на завоите ще е важен фактор в битката.
Анализ: Можеше ли Оскар Пиастри да спечели Гран при на Япония?
Снимки: Gettyimages