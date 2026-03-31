От другите шампионати започнаха да се шегуват с Формула 1

Критиките срещу новите технически правила във Формула 1 и постоянните оплаквания на пилотите от промените в това, което трябва да правят зад волана, провокира други шампионати да се включат в темата.

И не става въпрос за саркастичното подмятане на Макс Верстапен, че в GT3 колата не му се налага да се притеснява за батерията или острата забележка на един от създателите на Формула Е Алберто Лонго, че Формула 1 се опитва да прилича на световния шампионат с електрически болиди, а това не трябва да се случва.

Nico Hulkenberg hit the top speed around Suzuka! ⏱️

The Audi driver is this weekend's @Aramco Speed Master 🏎️💨



Check out the full leaderboard 👉 https://t.co/VpKM14ZprK #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/MTIYXhOtHK — Formula 1 (@F1) March 30, 2026

Говорим за интересни шеги, насочени чрез термините към промяната в смисъла на състезанията във Формула 1.

2026 🚀 No battery management. Or clipping (whatever that is). Just straight up RACING!



SEPANG PREVIEW https://t.co/yphyXCisFj#GTWorldAsia | #GTWorld pic.twitter.com/yRl7gYrQ35 — GT World Challenge Asia Powered by AWS (@GTWorldChAsia) March 30, 2026

Първо, от сериите GT World Challenge Азия обясниха, че при тях не се налага управление на работата на батерията или пък “клипинг” плюс хапливото “каквото и да е това”. Най-болезнено обаче е уточнението, че при GT3 има “чисто състезание”. Тези реплики бяха използвани при публикуването на превюто за старта на сезона на “Сепанг”.

От заводския тим на Хюндай в Световния рали шампионат също се пошегуваха с вече омразния на пилотите във Формула 1 термин “супер клиринг” - прехвърлянето на енергия към батерията на болида докато пилотът кара на пълна газ на правата и съответно губи скорост. В WRC се пошегуваха, че трябва да има “супер клиринг” на върха на завоя, като са заиграха с популярния термин в ралитата за сечене на завоите - “cutting” и така напомниха на феновете, че другата седмица идва асфалтовото рали “Хърватия”, където сеченето на завоите ще е важен фактор в битката.

