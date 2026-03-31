  Sportal.bg
  Моторни спортове
  3. Антонели изпревари имена като Хамилтън, Макларън, Фетел и Райконен

Антонели изпревари имена като Хамилтън, Макларън, Фетел и Райконен

  • 31 март 2026 | 15:51
В неделя Андреа Кими Антонели спечели надпреварата за Гран При на Япония и поведе в генералното класиране във Формула 1, превръщайки се в най-младия лидер в цялата историята на световния шампионат.

На 19 години и 216 дена италианецът стана първият тийнеджър, който повежда в класирането. По този начин той изпревари своя предшественик в екипа на Мерцедес Люис Хамилтън, който до неделя беше най-младият лидер в историята на спорта.

Антонели с две постижения за историята днес
Британецът за първи път поведе след Гран При на Испания през дебютния си сезон 2007, когато той беше на 22 години и 126 дни. В топ 5 в тази класация попадат още Брус Макларън (22 години и 161 дни, Аржентина 1960), Себастиан Фетел (23 години и 134 дни, Абу Даби 2010) и Кими Райконен (23 години и 157 дни, Малайзия 2003).

Минарди: Поразен съм от представянето на Антонели
Реално погледнато Антонели има още четири години, за да подобри рекорда за най-млад световен шампион в историята на спорта. В момента той е притежание на Фетел, който спечели първата си титла на 23 години и 134 дни, когато и поведе за първи в генералното класиране във Формула 1 с победата си в Гран При на Абу Даби през 2010 година.

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Анализ: Можеше ли Оскар Пиастри да спечели Гран при на Япония?

Анализ: Можеше ли Оскар Пиастри да спечели Гран при на Япония?

  • 31 март 2026 | 11:54
  • 1754
  • 1
Деймън Хил: Състезанията са тактически и забавни

Деймън Хил: Състезанията са тактически и забавни

  • 30 март 2026 | 21:12
  • 1731
  • 2
Минарди: Поразен съм от представянето на Антонели

Минарди: Поразен съм от представянето на Антонели

  • 30 март 2026 | 20:57
  • 1767
  • 2
Заради снега разрешиха зимните гуми за рали "Хърватия"

Заради снега разрешиха зимните гуми за рали "Хърватия"

  • 30 март 2026 | 19:42
  • 617
  • 0
В Италия притискат ФИА заради изгонения от Верстапен журналист

В Италия притискат ФИА заради изгонения от Верстапен журналист

  • 30 март 2026 | 19:27
  • 2013
  • 2
ФИА все пак обмисля промени за задвижващите системи във Формула 1

ФИА все пак обмисля промени за задвижващите системи във Формула 1

  • 30 март 2026 | 19:01
  • 2718
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

  • 31 март 2026 | 11:31
  • 122742
  • 206
Стилиян Петров организира "Мач на надеждата" и в Бургас, част от средствата отиват за Хубчев и Любо Пенев

Стилиян Петров организира "Мач на надеждата" и в Бургас, част от средствата отиват за Хубчев и Любо Пенев

  • 31 март 2026 | 10:50
  • 23867
  • 14
Левски със силни думи за Боби Михайлов: Няма да бъдеш забравен никога!

Левски със силни думи за Боби Михайлов: Няма да бъдеш забравен никога!

  • 31 март 2026 | 13:07
  • 9047
  • 9
Христо Стоичков скърби за Боби Михайлов

Христо Стоичков скърби за Боби Михайлов

  • 31 март 2026 | 11:50
  • 29858
  • 46
Лора Христова в "Гостът на Sportal.bg": Следващата ми цел на олимпиада е да задържа или да вдигна нивото

Лора Христова в "Гостът на Sportal.bg": Следващата ми цел на олимпиада е да задържа или да вдигна нивото

  • 31 март 2026 | 16:10
  • 10914
  • 3
На живо: България U19 0:0 Испания U19, конрол върху играта от "Ла Роха"

На живо: България U19 0:0 Испания U19, конрол върху играта от "Ла Роха"

  • 31 март 2026 | 15:09
  • 2305
  • 2