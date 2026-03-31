Антонели изпревари имена като Хамилтън, Макларън, Фетел и Райконен

В неделя Андреа Кими Антонели спечели надпреварата за Гран При на Япония и поведе в генералното класиране във Формула 1, превръщайки се в най-младия лидер в цялата историята на световния шампионат.

На 19 години и 216 дена италианецът стана първият тийнеджър, който повежда в класирането. По този начин той изпревари своя предшественик в екипа на Мерцедес Люис Хамилтън, който до неделя беше най-младият лидер в историята на спорта.

Антонели с две постижения за историята днес

Британецът за първи път поведе след Гран При на Испания през дебютния си сезон 2007, когато той беше на 22 години и 126 дни. В топ 5 в тази класация попадат още Брус Макларън (22 години и 161 дни, Аржентина 1960), Себастиан Фетел (23 години и 134 дни, Абу Даби 2010) и Кими Райконен (23 години и 157 дни, Малайзия 2003).

Реално погледнато Антонели има още четири години, за да подобри рекорда за най-млад световен шампион в историята на спорта. В момента той е притежание на Фетел, който спечели първата си титла на 23 години и 134 дни, когато и поведе за първи в генералното класиране във Формула 1 с победата си в Гран При на Абу Даби през 2010 година.

Снимки: Gettyimages