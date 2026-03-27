Защо Ферари не тества "Макарена" задното крило в Япония?

  • 27 март 2026 | 17:41
Отборът на Ферари продължава развитието на въртящото се задно крило, което беше наречено „Макарена“ от шефа на тима Фредерик Васьор, но изненадващо то не беше използвано в днешните свободни тренировки преди Гран При на Япония.

Това крило прикова погледите на всички по време на предсезонните тестове в Бахрейн, когато беше използвано за малко от Люис Хамилтън. То се появи и по време на тренировката в Китай преди две седмици, но след нея и Хамилтън, и Шарл Леклер се върнаха към по-конвенционалния дизайн на задното крило за остатъка от уикенда в Шанхай.

Първоначално от Ферари предвиждаха нови тестове на писта по време на свободните тренировки на „Сузука“ тази седмица. Днес обаче нито Хамилтън, нито Леклер изпробва това крило, чието развитие продължава във фабриката на Черните кончета в Маранело.

Люис Хамилтън обясни къде изостава Ферари спрямо лидерите

Водещият проблем на въртящото се задно крило е свързан с неговото по-бавно затваряне в края на правите, което води до загуба на баланс в задния край на колата. Именно върху оптимизирането на тази фаза работят в момента във Ферари, но за момента концепцията не е напълно отхвърлена, тъй като в отворено положение крилото дава отлични резултати.

В същото време на „Сузука“ инженерите на Ферари се бяха фокусирали върху подобряване на начина на работа на задвижващата система и най-вече на зареждането на батерията. А в Маранело ще използват извънредната пауза през април, за да направят допълнителни корекции по SF-26, чиято основа цел ще бъде сваляне на теглото на колата преди четвъртия кръг за сезона в Маями в начало на месец май.

Програма на уикенда за Гран При на Япония във Формула 1
