Сордо се връща за Хюндай в рали "Канарски острови"

Ветеранът на Хюндай Дани Сордо ще направи първия си старт за сезона в Световния рали шампионат в рали “Канарски острови”, 5 кръг от кампанията в края на април. Общо 59 екипажа са подали заявки за ралито, което за втори пореден път ще е кръг от WRC.

Сордо дели третата кола на Хюндай с Есапека Лапи и Хейдън Падън, като в първото асфалтово рали през април - “Хърватия”, 4 кръг от WRC, отново ще стартира новозеландецът, който кара за тима в рали “Монте Карло”.

Себастиен Ожие: Не бях готов за рали "Монте Карло"

42-годишният Сордо се завръща в WRC след повече от една година, за последно той стартира в световния рали шампионат в рали “Акрополис” през 2024 година. Другите две коли на Хюндай в рали “Канарски острови” са за пилотите с пълна програма Тиери Нювил и Адриен Фурмо.

Тойота ще участва с пет коли, като в тима се завръща световният шампион Себастиен Ожие, който ке пропусне старта в Хърватия. Другите 4 коли на Тойота са за Елфин Еванс, Оливър Солберг, Такамото Кацута и Сами Паяри.

Заради снега разрешиха зимните гуми за рали "Хърватия"

В испанското асфалтово рали М-Спорт ще бъде представен само от двамата пилоти на тима, каращи с пълна програма този сезон - ирландците Джошуа Макърлийн и Джон Армстронг.

Снимки: Gettyimages

