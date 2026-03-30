  Заради снега разрешиха зимните гуми за рали "Хърватия"

Заради снега разрешиха зимните гуми за рали "Хърватия"

  30 март 2026 | 19:42
В последните дни по трасето на рали "Хърватия", което ще се проведе след две седмици, падна обилен сняг. Прогнозите за следващата седмица са за по-студени сутрешни условия и нови снеговалежи. Което означава, че първото изцяло асфалтово рали от календара на WRC, ще добие съвсем друг вид. В резултат на това организаторите взеха решение да добавят зимни гуми към наличния избор за отборите от WRC.

Досега тимовете можеха да избират между меки и твърди сликове за сухо време, както и гуми за мокра настилка. Сега към селекцията е включена и зимната гума без шипове на Ханкук. На практика рискът от снежни условия е съсредоточен в един етап в Платак, където маршрутът се изкачва на над 1000 метра надморска височина.

Пилотът на Тойота Такамото Кацута вече имаше възможността да изпита хърватските асфалтови пътища в снежни условия по време на тестове.

Платак е ски курорт, разположен на около 30 километра от базата на рали "Хърватия" в Риека. Разликите в метеорологичните условия на това кратко разстояние са значителни, тъй като Риека се намира на адриатическото крайбрежие, докато етапът в Платак се изкачва до 1200 метра надморска височина.

Прогнозата поне до началото на следващата седмица предвижда леки застудявания през нощта или температури около нулата. Според синоптиците са възможни и снеговалежи. Отсечката в Платак ще бъде деветият етап от ралито и ще се проведе рано в петък сутринта, а след това отново следобед. Особено следобед рискът от снежни условия вероятно ще бъде нисък, тъй като се очаква евентуалният сняг, паднал през нощта, да се е стопил от по-високите дневни температури.

Рали "Хърватия" ще започне с шейкдаун в четвъртък, 9 април. Събитието включва общо 20 етапа, с дължина приблизително 300 километра.

Надпреварата в Хърватия се завръща в календара на WRC след едногодишно отсъствие. Преди това центърът на събитието беше столицата Загреб, но сега ралито е преместено на адриатическото крайбрежие.

Снимки: Gettyimages

