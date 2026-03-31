Макс Верстапен се завърна на „Нюрбургринг“ за тест с Мерцедес

Бившият световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен отлетя директно за Германия след Гран при на Япония и още във вторник сутринта отново бе на Северната дъга на "Нюрбургринг". Нидерландецът се завърна на легендарното трасе за тестове с автомобил Мерцедес-AMG GT3. Пътуването му до германската писта идва след труден уикенд по време на състезанието в Япония.

Четирикратният шампион, който се надяваше да повтори успеха си от „Сузука“ от 2025, не беше фактор в надпреварата и пресече финалната линия на осмо място.

Малко след състезанието Верстапен призна, че обмисля бъдещето си във Формула 1, като се появиха информации, че може да реши да се оттегли в края на настоящия сезон.

Верстапен открито изразява разочарованието си от новите технически регулации, но поддържа състезателния си интерес с участия на „Нордшлайфе“.

След като беше дисквалифициран след победата си в състезанието NLS2 по-рано този месец, той отново се завърна на прочутата писта.

Наблюдателен посетител на трасето успя да заснеме нидерландеца до пистата, докато провежда частен тест със своя Мерцедес-AMG GT3 в мразовития регион Айфел.

На „Нордшлайфе“ могат да бъдат видени не един, а два автомобила Мерцедес с цветовете на Red Bull. Не е ясно кой управлява другия автомобил, но вероятно е някой от съотборниците на Верстапен - Хункадея, Гунон или Ауер.

Снимки: Imago