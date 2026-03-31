Хонда планира да участва с 6 мотора догодина в MotoGP

Японският гигант Хонда се подготвя да участва с шест мотоциклета в MotoGP догодина, което обаче означава, че компанията трябва да си намери втори сателитен отбор.

Между 2014 и 2019 Хонда сви присъствието си в световния шампионат от 8 на едва 4 мотоциклета, а сега се планира добавяне на още два, което ще върне японците на нивото им от 2018 година. Тогава Хонда участва с два заводски мотоциклета и с още четири машини за LCR и Marc VDS.

Смята се, че шефовете на компанията се обсъждали възможност да работят с Тракхаус и Грезини, но според motorsport.com, американският тим няма намерение да се разделя с Априлия. В същото време в Грезини са на финалната права относно подновяването на договора им с Дукати. И двамата пилоти на Грезини напускат за догодина - Алекс Маркес отива в КТМ, а Фермин Алдегер - в VR46, като тимът на Валентино Роси се пребори да получава пряка заводска подкрепа от Дукати.

Предполага се, че в момента Tech3 е най-вероятният бъдещ партньор на Хонда, а и там няма пълна яснота каква ще е политиката на КТМ в MotoGP, след като австрийската компания беше купена от индийския производител Bajaj.

Ако Хонда разполага с 6 мотора догодина, то това ще позволи на японците много по-лесно да управляват пилотите, с които имат договори. Засега се смята, че за единият заводски мотор за догодина е сигурен Фабио Куартараро, а това означава, че Хонда ще се раздели с Жоан Мир или Лука Марини, или и с двамата.

Има още двама пилоти, които имат договори с Хонда, които са със срок след края на 2026 година: Диого Морейра и Йоан Зарко - пилотите на LCR. Договорът на бразилския новак е до края на 2028, а този на Зарко - до края на сезон 2027.

