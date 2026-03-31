Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
Хонда планира да участва с 6 мотора догодина в MotoGP

  • 31 март 2026 | 12:34
  • 262
  • 0

Японският гигант Хонда се подготвя да участва с шест мотоциклета в MotoGP догодина, което обаче означава, че компанията трябва да си намери втори сателитен отбор.

Между 2014 и 2019 Хонда сви присъствието си в световния шампионат от 8 на едва 4 мотоциклета, а сега се планира добавяне на още два, което ще върне японците на нивото им от 2018 година. Тогава Хонда участва с два заводски мотоциклета и с още четири машини за LCR и Marc VDS.

Бедзеки е третият пилот в модерната ера на MotoGP с пет поредни победи

Смята се, че шефовете на компанията се обсъждали възможност да работят с Тракхаус и Грезини, но според motorsport.com, американският тим няма намерение да се разделя с Априлия. В същото време в Грезини са на финалната права относно подновяването на договора им с Дукати. И двамата пилоти на Грезини напускат за догодина - Алекс Маркес отива в КТМ, а Фермин Алдегер - в VR46, като тимът на Валентино Роси се пребори да получава пряка заводска подкрепа от Дукати.

Предполага се, че в момента Tech3 е най-вероятният бъдещ партньор на Хонда, а и там няма пълна яснота каква ще е политиката на КТМ в MotoGP, след като австрийската компания беше купена от индийския производител Bajaj.

Разгатлиоглу не е доволен, въпреки спечелената първа точка в MotoGP

Ако Хонда разполага с 6 мотора догодина, то това ще позволи на японците много по-лесно да управляват пилотите, с които имат договори. Засега се смята, че за единият заводски мотор за догодина е сигурен Фабио Куартараро, а това означава, че Хонда ще се раздели с Жоан Мир или Лука Марини, или и с двамата.

Има още двама пилоти, които имат договори с Хонда, които са със срок след края на 2026 година: Диого Морейра и Йоан Зарко - пилотите на LCR. Договорът на бразилския новак е до края на 2028, а този на Зарко - до края на сезон 2027.

Ай Огура: Най-силното ми състезание, имах реален шанс да съм на подиума
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Анализ: Можеше ли Оскар Пиастри да спечели Гран при на Япония?

Анализ: Можеше ли Оскар Пиастри да спечели Гран при на Япония?

  • 31 март 2026 | 11:54
  • 973
  • 0
Деймън Хил: Състезанията са тактически и забавни

Деймън Хил: Състезанията са тактически и забавни

  • 30 март 2026 | 21:12
  • 1619
  • 2
Минарди: Поразен съм от представянето на Антонели

Минарди: Поразен съм от представянето на Антонели

  • 30 март 2026 | 20:57
  • 1652
  • 2
Заради снега разрешиха зимните гуми за рали "Хърватия"

Заради снега разрешиха зимните гуми за рали "Хърватия"

  • 30 март 2026 | 19:42
  • 583
  • 0
В Италия притискат ФИА заради изгонения от Верстапен журналист

В Италия притискат ФИА заради изгонения от Верстапен журналист

  • 30 март 2026 | 19:27
  • 1891
  • 2
ФИА все пак обмисля промени за задвижващите системи във Формула 1

ФИА все пак обмисля промени за задвижващите системи във Формула 1

  • 30 март 2026 | 19:01
  • 2550
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

  • 31 март 2026 | 11:31
  • 89306
  • 136
Стилиян Петров организира "Мач на надеждата" и в Бургас, част от средствата отиват за Хубчев и Любо Пенев

Стилиян Петров организира "Мач на надеждата" и в Бургас, част от средствата отиват за Хубчев и Любо Пенев

  • 31 март 2026 | 10:50
  • 17071
  • 12
Левски със силни думи за Боби Михайлов: Няма да бъдеш забравен никога!

Левски със силни думи за Боби Михайлов: Няма да бъдеш забравен никога!

  • 31 март 2026 | 13:07
  • 524
  • 1
Христо Стоичков скърби за Боби Михайлов

Христо Стоичков скърби за Боби Михайлов

  • 31 март 2026 | 11:50
  • 19002
  • 15
Очаквайте на живо: Лора Христова e поредната звезда в "Гостът на Sportal.bg"

Очаквайте на живо: Лора Христова e поредната звезда в "Гостът на Sportal.bg"

  • 31 март 2026 | 11:34
  • 2860
  • 1
Днес се определят последните участници на Световното

Днес се определят последните участници на Световното

  • 31 март 2026 | 06:58
  • 8304
  • 10