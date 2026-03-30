Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Разгатлиоглу не е доволен, въпреки спечелената първа точка в MotoGP

Разгатлиоглу не е доволен, въпреки спечелената първа точка в MotoGP

  • 30 март 2026 | 14:30
  • 218
  • 0

Снощи трикратният шампион в Световния супербайк шампионат (WSBK) Топрак Разгатлиоглу спечели своята първа точка в MotoGP, финиширайки 15-ти в надпреварата за Гран При на САЩ в Остин.

Въпреки това турският пилот на Прамак Ямаха не беше доволен от представянето си на „Пистата на Америките“, въпреки че той беше водещият пилот на Ямаха на финала. Повод за това недоволство на Ел Турко стана неговото изоставане от победителя Марко Бедзеки, което беше 25 секунди, натрупани за 20 обиколки.

„Първата ми точка, това е добре, но като цяло аз не съм доволен, защото завърших на 25 секунди. Харесвам тази писта, наистина ми е приятно да карам на нея, но тя е много трудна за пилотите, особено в 20 обиколки. Както винаги, аз натисках максимално и най-накрая взех първата ми точка в MotoGP. Радвам се за това, но като цяло аз винаги

„Научих много, защото днес следвах Фабио (Куартараро) в доста обиколки и в края се опитах да го изпреваря и да наложа моя ритъм. Накрая завърших 15-ти и взех една точка за шампионата. Това е позитивно нещо, но трябва да научим и да се подобрим много преди европейските стартове“, заяви Разгатлиоглу пред репортерите след финала в Остин.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Виж всички

Водещи Новини

