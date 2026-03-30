Ай Огура: Най-силното ми състезание, имах реален шанс да съм на подиума

  • 30 март 2026 | 13:37
Пилотът на Тракхаус Априлия в MotoGP Ай Огура загуби шанса да се бори за първия си подиум в кралския клас, след като неговият мотор се повреди малко преди заключителната фаза на снощната Гран При на САЩ.

Японецът стартира от десетото място и направи поредното си силно неделно каране през 2026 година. Така в 13-та от общо 20-те обиколки Огура се изкачи на четвъртото място зад Педро Акоста, когото той започна да настига.

В 15-ия тур обаче прогресът на японеца беше стопиран, когато неговият мотор се повреди на излизането на обратната права. От повторенията остана впечатление, че дефектът е бил в скоростната кутия, но по-късно от Тракхаус Априлия съобщиха, че става дума за повреда в двигателя.

„Темпото ми беше достатъчно добро, за да стигна до подиума. Може би за първи път карах с темпото на пилота, който спечели състезанието. Определено смятам, че това беше най-доброто ми представяне в MotoGP.

„Аз печеля много време на спиранията. Днес сцеплението беше по-ниско спрямо вчера, което ми помогна да печеля много в зоните за спиране. Моторът ми даде голяма увереност“, коментира Огура след финала снощи.

Снимки: Gettyimages

