Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тотнъм
Тотнъм "позлатява" Де Дзерби, в договора на треньора ще има и любопитна клауза

  • 31 март 2026 | 12:28
  • 2154
  • 0

Тотнъм е близо до финализирането на преговорите с Роберто Де Дзерби, съобщават медиите в Англия.

Според информациите, разговорите между двете страни са "позитивни" и най-вероятно бившият треньор на Брайтън и Марсилия скоро ще бъде новият мениджър на "шпорите".

Съобщава се, че от Тотнъм ще предложат изключително атрактивен финансово контракт на италианския специалист, като той ще стане вторият или в най-лошия случай третият най-високоплатен мениджър в Премиър лийг, пишат "Дейли Мейл" и журналистите Бен Джейкъбс и Фабрицио Романо.

Самият Де Дзерби да не смята настоящия момент за идеален и се смяташе, че по-скоро ще се съгласи да поеме отбора от лятото, но е получил уверения от борда на директорите, че ще има пълна подкрепа и съответно ще застане начело още сега. Предложението му, както вече се знае, ще е дългосрочно - за пет години. Освен това в договора му е включена клауза за освобождаване в случай на изпадане на Тотнъм.

Тотнъм предложи изненадващо дълъг договор на Де Дзерби, очаква отговора му до часове
Де Дзерби е цел номер едно за „шпорите“, които се опитват да избегнат катастрофално изпадане на фона на ужасяващ сезон, в който вече бяха уволнени мениджърите Томас Франк и Игор Тудор.

Тотнъм продължава да е застрашен, тъй като се намира едва на 17-ата позиция точно над опасната зона с 30 точки и само един пункт повече от градския съперник Уест Хам. "Шпорите" са без победа в първенството в цели 13 поредни срещи.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Водещи Новини

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

  • 31 март 2026 | 11:31
  • 89034
  • 136
Стилиян Петров организира "Мач на надеждата" и в Бургас, част от средствата отиват за Хубчев и Любо Пенев

  • 31 март 2026 | 10:50
  • 17052
  • 12
Левски със силни думи за Боби Михайлов: Няма да бъдеш забравен никога!

  • 31 март 2026 | 13:07
  • 483
  • 1
Христо Стоичков скърби за Боби Михайлов

  • 31 март 2026 | 11:50
  • 18945
  • 15
Очаквайте на живо: Лора Христова e поредната звезда в "Гостът на Sportal.bg"

  • 31 март 2026 | 11:34
  • 2851
  • 1
Днес се определят последните участници на Световното

  • 31 март 2026 | 06:58
  • 8296
  • 10