Тотнъм "позлатява" Де Дзерби, в договора на треньора ще има и любопитна клауза

Тотнъм е близо до финализирането на преговорите с Роберто Де Дзерби, съобщават медиите в Англия.
Според информациите, разговорите между двете страни са "позитивни" и най-вероятно бившият треньор на Брайтън и Марсилия скоро ще бъде новият мениджър на "шпорите".
Съобщава се, че от Тотнъм ще предложат изключително атрактивен финансово контракт на италианския специалист, като той ще стане вторият или в най-лошия случай третият най-високоплатен мениджър в Премиър лийг, пишат "Дейли Мейл" и журналистите Бен Джейкъбс и Фабрицио Романо.
Самият Де Дзерби да не смята настоящия момент за идеален и се смяташе, че по-скоро ще се съгласи да поеме отбора от лятото, но е получил уверения от борда на директорите, че ще има пълна подкрепа и съответно ще застане начело още сега. Предложението му, както вече се знае, ще е дългосрочно - за пет години. Освен това в договора му е включена клауза за освобождаване в случай на изпадане на Тотнъм.
Де Дзерби е цел номер едно за „шпорите“, които се опитват да избегнат катастрофално изпадане на фона на ужасяващ сезон, в който вече бяха уволнени мениджърите Томас Франк и Игор Тудор.
Тотнъм продължава да е застрашен, тъй като се намира едва на 17-ата позиция точно над опасната зона с 30 точки и само един пункт повече от градския съперник Уест Хам. "Шпорите" са без победа в първенството в цели 13 поредни срещи.
Снимки: Imago