Тотнъм "позлатява" Де Дзерби, в договора на треньора ще има и любопитна клауза

Тотнъм е близо до финализирането на преговорите с Роберто Де Дзерби, съобщават медиите в Англия.

Според информациите, разговорите между двете страни са "позитивни" и най-вероятно бившият треньор на Брайтън и Марсилия скоро ще бъде новият мениджър на "шпорите".

Revealed: Incredible details of Roberto De Zerbi's Tottenham deal - which hands him relegation get-out clause and puts him SECOND on Premier League best-paid bosses list behind Pep Guardiola. (via @MailSport) #Football #MailOnline #LosMejor https://t.co/60yRNLxdFg — Los Mejor (@LosMejor_Real) March 30, 2026

Съобщава се, че от Тотнъм ще предложат изключително атрактивен финансово контракт на италианския специалист, като той ще стане вторият или в най-лошия случай третият най-високоплатен мениджър в Премиър лийг, пишат "Дейли Мейл" и журналистите Бен Джейкъбс и Фабрицио Романо.

Самият Де Дзерби да не смята настоящия момент за идеален и се смяташе, че по-скоро ще се съгласи да поеме отбора от лятото, но е получил уверения от борда на директорите, че ще има пълна подкрепа и съответно ще застане начело още сега. Предложението му, както вече се знае, ще е дългосрочно - за пет години. Освен това в договора му е включена клауза за освобождаване в случай на изпадане на Тотнъм.

Тотнъм предложи изненадващо дълъг договор на Де Дзерби, очаква отговора му до часове

Де Дзерби е цел номер едно за „шпорите“, които се опитват да избегнат катастрофално изпадане на фона на ужасяващ сезон, в който вече бяха уволнени мениджърите Томас Франк и Игор Тудор.

Тотнъм продължава да е застрашен, тъй като се намира едва на 17-ата позиция точно над опасната зона с 30 точки и само един пункт повече от градския съперник Уест Хам. "Шпорите" са без победа в първенството в цели 13 поредни срещи.

Снимки: Imago