Кристиан Димитров на линия за мача с Добруджа

Слушай на живо: Добруджа - Левски

Защитникът на Левски Кристиан Димитров ще бъде на линия за гостуването на Добруджа в неделя. Той получи травма при успеха с 2:1 над Черно море на "Герена" в последния кръг преди паузата в efbet Лига. Именно тя му попречи да бъде част от националния отбор за турнира FIFA Series в Индонезия. Добрата новина за "сините" е, че травмата вече е отшумяла.

Георги Костадинов ще е готов за двубоя в Добрич

Днес отборът на Хулио Веласкес започва подготовка за сблъсъка в Добрич. На разположение за него ще бъде и капитанът Георги Костадинов. Той имаше проблеми след успеха с 1:0 над Берое в Стара Загора, когато отбеляза победното попадение.