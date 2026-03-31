Левски вдига Фабиен за плейофите

Левски ще се подсили с още един играч за най-важната фаза от първенството - плейофите. Тогава напълно възстановен ще бъде и Карл Фабиен. Роденият във Франция футболист е на финалната права на програмата за възстановяване, която на "Герена" му възложиха, след като за пореден път се контузи, съобщава "Мач Телеграф".

През пролетта той взе участие в само един мач - победата над ЦСКА 1948 с 3:1. И то само за 12 минути, след което отново почувства болки в бедрото и на "Герена" сметнаха, че ще го оставят да се лекува по-дълго време.

"Сините" на няколко пъти му правиха сериозни прегледи, за да видят на какво се дължат постоянните му проблеми с бедрото. Стигна се дори и до проверка на зъбите му, но се оказа, че той няма грижи с тях.