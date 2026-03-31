Гана уволни селекционера си часове след загубата от Германия и само 10 седмици преди Мондиал 2026

Футболната федерация на Гана обяви, че се разделя със селекционера Ото Адо. Новината идва само часове след загубата на тима от Германия с 1:2 и едва десет седмици преди старта на Световното първенство, където „черните звезди“ са в една група с Англия, Хърватия и Панама.

Поражението от Бундестима оказа четвърто поредно поражение за Гана и фатално за 50-годишния специалист. През изминалия петък отборът претърпя тежка загуба с 1:5 от Австрия в друга контрола по време на международната пауза през март, като африканците имат само 2 победи в последните си 12 мача.

GFA part ways with Otto Addo https://t.co/HXaoJNQUGh — 🇬🇭 Black Stars (@GhanaBlackstars) March 31, 2026

„Футболната федерация на Гана (GFA) се раздели със старши треньора на мъжкия национален отбор, Ото Адо, с незабавен ефект. Асоциацията иска искрено да благодари на Ото Адо за неговия принос към отбора и му желае успех в бъдещите му начинания. Футболната федерация на Гана ще съобщи своевременно за новото техническо ръководство на черните звезди", гласи официалното съобщение.

Гана не успя да се класира за последното издание на Купата на африканските нации, след като завърши на последно място в своята квалификационна група без нито една победа в шестте си мача. Въпреки това, отборът на Джордан Аю, Антоан Семеньо и Томас Партей се представи далеч по-убедително в квалификациите за Световното първенство, завършвайки на първо място в своята група с осем победи, едно равенство и една загуба.

На Мондиала това лято, който ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико, ганайците ще се изправят срещу Англия, Хърватия и Панама в група "L". Това ще бъде петото им участие на световни финали, като най-доброто им постижение е четвъртфинал през 2010 г.

Ото Адо пое националния отбор на Гана през март 2024 г., заменяйки ирландеца Крис Хютън, който пък бе заел мястото на самия Адо през 2023 г. след първия му престой начело на „черните звезди“ през 2022 г.