Нагелсман: Резултатът можеше да бъде и по-изразителен

Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман имаше някои забележки към представянето на отбора си при победата с 2:1 над Гана в последната контрола на тима. Той смята, че резултатът е можел да бъде и по-изразителен, ако играчите му са използвали възможностите си. Освен това той похвали и автора на победния гол Дениз Ундав.

„Дениз направи това, което често прави тук, в Щутгарт. До момента на гола той почти не участваше в играта, но се появи точно там, където трябваше. Това е неговата сила – да се възползва от моментите, когато съперникът е уморен. Но нека бъдем ясни: ако той има 70 минути в краката си, ще му бъде много по-трудно. Имаме дефинирани роли и аз трябва да се придържам към тях в оставащите мачове до Световното първенство. В противен случай губя своята достоверност. Ролите, които сме определили, са за Световното първенство, а не само за мартенските контроли“, заяви Нагелсман.

Нагелсман видя още потенциал в офанзивен план, но имаше и забележки.

„Резултатът можеше да бъде и по-изразителен, подобно на мача срещу Австрия. Контролирахме събитията, но трябваше да реализираме шансовете си по-рано“, допълни специалистът.

Той обаче не бе доволен от освиркванията по адрес на Льорой Сане при влизането му на терена.

„Не го разбирам и не го приемам. Имаме нужда от всеки играч, а Льорой е изключително важен за нас. Когато целият стадион се радва на победата, не е моментът да се отделя един футболист за негативно отношение. Това не помага на никого – нито на него, нито на отбора, нито на общата енергия преди Световното“, завърши селекционерът.

