Винисиус Жуниор не тренира, под въпрос е за Бразилия - Хърватия

Винисиус Жуниор не тренира днес с тима на Бразилия, предаде “О Глобо”. Според информациите нападателят на Реал Мадрид дори е под въпрос за контролата на тима с Хърватия на 1 април, като се очакват подробности.

Vini Jr was rested during training and is a doubt for the Croatia match on Tuesday!

Вини изкара пълни 90 минути в проверката на “селесао” срещу Франция в четвъртък вечер и нямаше индикации, че е получи някаква травма.

Бразилците играят с хърватите в Орландо (САЩ) в 3:00 часа след полунощ българско време на 1 април (сряда). Следващият двубой на Реал пък е в събота (4 април) от 17:15 часа срещу Майорка.