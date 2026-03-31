Над една дузина играчи с опит в НБА си дават среща в София в четвъртък

Над една дузина играчи с опит в НБА се очаква да си дадат среща в зала “Арена София” на 2 април (четвъртък), когато един срещу друг ще се изправят в суперсблъсък от Евролигата Апоел Тел Авив и Панатинайкос.

Цели 8 играчи от състава на играещия у нас домакинските си срещи в турнира израелски тим са се изявявали в НБА.

Далас Маверикс е първият професионален тим на тежкото крило-център Джонатан Мотли. След това Мотли се присъединява към Лос Анджелис Клипърс, а през 2020 г. започва периодът му извън НБА.

Гардът Антонио Блейкни започва професионалната си кариера в Чикаго Булс, където играе между 2017 и 2019 г.

Интересен е случаят на крилото Илайджа Брайънт. 30-годишният баскетболист играе в Милуоки Бъкс за доста кратък период от време, но затова пък във възможно най-правилния момент. Той облича екипа на “Елените” през май 2021 г. и… малко след това става шампион с Янис Адетокунбо и компания. Куриозното е, че Брайънт се появява в игра в само един мач от редовния сезон, но затова пък в 11 в плейофите. Милуоки е единственият тим от НБА, чиито цветове е защитавал един от водещите играчи в Евролигата през този сезон.

Гардът Тайлър Енис, който се възстановява в момента от тежка контузия в ахилеса, започва професионалната си кариера във Финикс Сънс през 2014 г., а в НБА е играл още за Милуоки Бъкс, Хюстън Рокетс и Лос Анджелис Лейкърс.

Едно от най-новите попълнения на Апоел - крилото Кеслър Едуардс, е играл за Бруклин Нетс, Сакраменто Кингс и Далас Маверикс в НБА, преди да се присъедини към тима от Тел Авив през февруари тази година.

Сръбският плеймейкър Василие Мицич, двукратен шампион на Евролигата и MVP на турнира през 2021 г. като играч на Анадолу Ефес, се пробва в НБА същото лято, когато със Сакраменто Кингс подписа Александър Везенков. Мицич се задържа в Лигата на извънземните малко по-дълго от българската суперзвезда на Олимпиакос, като игра за Оклахома Сити Тъндър, Шарлът Хорнетс и Финикс Сънс преди да облече екипа на Апоел през лятото на 2025 г.

Иш Уейнрайт и Дан Отуру са другите двама от осемте играчи на Апоел с опит в НБА. Крилото Уейнрайт носи екипите на Финикс Сънс и Портланд ТрейлБлейзърс, докато центърът Отуру започва кариерата си в Лос Анджелис Клипърс през 2020 година, а освен това е и бивш играч на Торонто Раптърс.

От своя страна, Панатинайкос има "само" шестима играчи в актуалния си състав, обличали екипите на отбори от НБА.

Турското крило Джеди Осман прекарва немалко време в отбора на Кливланд Кавалиърс - между 2017 и 2023 г. След това той играе един сезон за Сан Антонио Спърс, а през лятото на 2024-а облича зеления екип на Панатинайкос.

Най-полезният играч на Финалната четворка на Евролигата за миналия сезон Найджъл Хейс-Дейвис се присъедини към ПАО в средата на февурари тази година, след като в продължение на няколко месеца преди това бе част от състава на Финикс Сънс. Бившата звезда на Фенербахче има опит в НБА и в самото начало на професионалната си кариера, носейки цветовете на Лос Анджелис Лейкърс, Торонто Раптърс и Сакраменто Кингс.

Гардът Джериан Грант вече трети пореден сезон е част от състава на гръцкия гранд. Той започва кариерата си през 2015-а в Ню Йорк Никс, а в НБА е играл още за Чикаго Булс, Орландо Меджик и Вашингтон Уизардс.

Голямата звезда на ПАО Кендрик Нън нашумява с изявите си за Маями Хийт, където играе между 2019 и 2021 година. За него следва период в Лос Анджелис Лейкърс, който не е толкова успешен за гарда, а през 2023 г. довършва сезона във Вашингтон Уизардс. От края на октомври 2023 г. е част от състава на Панатинайкос и помага на тима да грабне трофея в Евролигата през 2024-а. През 2025-а е избран за MVP на редовния сезон на Евролигата.

Центърът на ПАО Кенет Фарийд е едно от най-сериозните имена в състава на "зелените". Той започва кариерата си в НБА през 2011 г. в Денвър Нъгетс. Именно при "Златните буци" са и най-силните му години в НБА. В Денвър той остава до лятото на 2018 г., когато преминава в Хюстън Рокетс. Оттам насетне кариерата му тръгва стремглаво надолу и той напуска НБА през 2019-а. В следващите години той сменя отбор след отбор (включително в G-Лигата на НБА), като не се задържа никъде по-дълго, а самите тимове не са от най-висока класа, с изключение на ЦСКА Москва. В руската столица обаче той остава едва два месеца и половина.

Кариерата на 36-годишния в момента играч обаче засега преживява забележителен късен ренесанс в Панатинайкос. Той става част от състава на отбора през ноември 2025-а и много бързо се превръща в любимец на феновете на "зелените".

С немалък опит в НБА е и испанското тежко крило Хуанчо Ернангомес. Бившият европейски и световен шампион с Испания носи фланелката на ПАО от лятото на 2023 година, а в НБА се е изявявал в няколко отбора - Денвър Нъгетс, Минесота Тимбъруулвс, Бостън Селтикс, Сан Антонио Спърс, Юта Джаз и Торонто Раптърс.

Съвсем доскоро в ПАО се изявяваше и още един бивш център от НБА - Ришон Холмс. Преди седмица обаче той се раздели с клуба.

Трябва да се отбележи, че трима от споменатите по-горе играчи на Панатинайкос - Хейс-Дейвис, Грант и Ернангомес, до последно ще са под въпрос за двубоя с Апоел, тъй като са измъчвани от различни здравословни проблеми. Напълно възможно е все пак и тримата, или поне някои от тях, да са готови за срещата в София. Единственият, за когото е сигурно, че няма да вземе участие в мача, е канадският гард на Апоел Тайлър Енис.

Снимки: Imago