  Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
Рекорд в Евролигата беше изравнен в "Арена София"

  • 19 март 2026 | 22:23
Апоел Тел Авив превърна Виртус Болоня в "боксова круша" през първото полувреме на мача между двата тима от 32-ия кръг на Евролигата в "Арена София", изравнявайки рекорд от 11 години.

Отборът на Димитрис Итудис изигра най-доброто първо полувреме в историята си в турнира, отбелязвайки 65 точки с невероятна успеваемост (15/18 за две точки, 10/14 за три точки, 5/7 от наказателната линия) и само една точка не му достигна, за да счупи… забравения рекорд на Нижни.

Руският отбор беше единственият досега в Евролигата, който е отбелязвал 65 точки в първо полувреме, най-много от всички останали.

Това се случи на 23 януари 2015 г. срещу Анадолу Ефес (65-47 на полувремето) в мач от 4-ия кръг на Топ-16 на турнира.

