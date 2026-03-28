По-малко от седмица до идването в София на най-успешния клуб в Евролигата през този век

Голям мач от Евролигата предстои съвсем скоро в зала “Арена София”. На 2 април (четвъртък) играещият у нас домакинските си срещи от елитната надпревара израелски тим Апоел Тел Авив се изправя срещу гръцкия колос Панатинайкос. Срещата започва в 20:00 часа българско време.

“Зелените” от Атина, където ще се изиграе и Финалната четворка на тазгодишното издание на турнира, са един от най-успешните тимове в историята на европейски клубен баскетбол. Със своите 7 титли ПАО се нарежда на трето място във вечната класация по трофеи за Купата на Европейските шампиони и Евролигата. Пред гръцкия тим са единствено испанският гранд Реал Мадрид с 11 титли (плюс 10 загубени финала) и ЦСКА Москва с 8 трофея и още 6 участия на финала.

От началото на хилядолетието обаче именно Панатинайкос е триумфирал най-много пъти в най-престижното клубно баскетболно състезание на Стария континент. ПАО е вдигал купата общо 5 пъти от 2001 година досега - 2002, 2007, 2009, 2011, 2024 г. Втори от началото на хилядолетието е ЦСКА Москва с 4 титли (2006, 2008, 2016, 2019), а трети е Реал Мадрид с 3, постигнати през 2015, 2018 и 2023 г.

Последният трофей на Панатинайкос е отпреди само две години. През 2024 г. воденият от Ергин Атаман отбор триумфира убедително след 73:57 срещу Фенербахче на полуфиналите на Финалната четворка в Берлин и 95:80 срещу Реал Мадрид в директния сблъсък за трофея.

Сред многото звезди в състава на Панатинайкос най-ярко блести гардът Кендрик Нън. Бившият играч на Маями Хийт и Лос Анджелис Лейкърс бе избран за MVP на редовния сезон през 2025 година, изпреварвайки нашия Александър Везенков, въпреки че Саша заслужаваше не по-малко престижното индивидуално отличие.

Билети за мача Апоел - Панатинайкос можете да си закупите чрез платформата eventim.bg

Снимки: Imago