Има заплахи за футболисти и фенове на Мондиала, предупреди Амнести Интернешъл

Правозащитната организация Амнести Интернешъл предупреди, че Съединените щати са изправени пред „извънредна ситуация в областта на правата на човека“ заради действията на имиграционните власти (ICE), което може да засегне участниците и феновете на предстоящото Световно първенство.

Твърди се, че играчите, които ще пътуват за Мондиал 2026, могат да се сблъскат със „смразяваща заплаха“ от страна на агентите на ICE. Предстоящото издание на престижния турнир ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико от 11 юни до 19 юли.

Правозащитната организация изразява съмнения, че ФИФА ще успее да осигури обещаната „безопасна, гостоприемна и приобщаваща“ атмосфера. В доклад, озаглавен „Човечеството трябва да победи“, Амнести Интернешъл анализира антиимиграционните политики на президента Доналд Тръмп, като се има предвид, че по-голямата част от мачовете ще се играят в САЩ.

Според организацията съществува риск от нарушаване на човешките права поради „дискриминационни имиграционни политики, масови задържания и произволни арести от маскирани и въоръжени агенти на ICE, митническата и гранична защита на САЩ (CBP) и други агенции“. Освен проблемите, с които някои пътуващи фенове могат да се сблъскат при влизане в САЩ, докладът твърди, че имигрантските общности също са изложени на риск, докато пътуват из страната.

Градовете Далас, Хюстън и Маями са подписали споразумения за сътрудничество между местните правоприлагащи органи и ICE. В същото време фенове от Кот д'Ивоар, Хаити, Сенегал и Иран, които се надяват да гледат мачове, няма да могат да пътуват до САЩ, освен ако не са имали валидни визи преди януари тази година, поради скорошните забрани за пътуване, въведени от Тръмп.

Стив Кокбърн, ръководител на отдела за икономическа и социална справедливост в Амнести Интернешъл, заяви пред вестник „I“: „Въпреки изумителния брой арести и депортации, нито ФИФА, нито американските власти са предоставили гаранции, че феновете и местните общности ще бъдат защитени от етническо и расово профилиране, безразборни акции или незаконно задържане и депортиране.“

Той добави: „Рекордният скок на незаконни арести и депортации стана възможен само поради ерозията на гаранциите за справедлив процес, подкопавайки правата на свобода и сигурност на стотици хиляди мигранти и бежанци.“

„Тези политики разкъсаха общности и създадоха климат на страх в САЩ. Това е дълбоко обезпокоително време в САЩ, което със сигурност ще се отрази и на феновете, които искат да участват в празненствата на Световното първенство.“

Междувременно в Мексико наскоро бяха мобилизирани над 100 000 служители на сигурността поради високите нива на насилие в страната. А в Канада по-рано този месец властите в Торонто затвориха зимен център, който предоставяше подслон на бездомни, тъй като мястото е било предварително резервирано за нуждите на ФИФА.

Тези събития се случват на фона на трагичен инцидент, при който фен загина на стадион „Ацтека“ в събота, след като падна от ложа преди приятелския мач на Мексико с Португалия. Стадионът, който ще бъде домакин на церемонията по откриването на Световното първенство на 11 юни, беше отворен отново през уикенда след серия от ремонти.

