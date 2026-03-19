“Спасете Световното първенство”: борба за ограничаване на дейността на ICE по време на Мондиала

Конгресмен от Ню Джърси внесе законопроект, който изисква да не се използва федерално финансиране за извършване на дейности по имиграционен контрол в радиус от една миля от всеки мач или фен зона на Световното първенство, което ще се проведе в Съединените щати.

“Атлетик” се запозна с чернова на законопроекта, озаглавен „Закон за спасяване на Световното първенство“. Автор на предложеното законодателство е представителят Нели Поу, а съвносители са Ламоника Макивър и Ерик Суолуел - и тримата демократи.

Това е един от общо три законопроекта, които тримата членове на Конгреса са внесли във връзка с Мондиала. Суолуел е автор на законопроект, наречен „Закон за безопасно преминаване до Световното първенство“, който цели да предотврати използването на федерални средства за имиграционен контрол в обществения транспорт или на спирките му във всеки американски метрополис, домакин на мач или фен зони по време на целия турнир. Поу и Макивър са първоначални съвносители на този законопроект.

Суолуел и Поу от своя страна, са съвносители на предложението на Макивър „Защита на посетителите на Световното първенство“. То цели да попречи на агенции или организации, получили федерални средства, да участват в програми за имиграционен контрол по време на Мондиала. Това би включило структури като полицейските управления, които имат сключени споразумения 287(g) с федералното правителство, позволяващи на ICE да упълномощава местната полиция да прилага гражданското имиграционно законодателство. Много от градовете домакини на Световното първенство не са обвързани с такива споразумения, но има и знакови случаи, включително шерифските служби в окръг Маями-Дейд, Флорида, където се намира стадион “Хард Рок”, и окръг Тарант в Тексас, дом на AT&T Stadium.

От общо 104 мача на Световното първенство, 78 ще се проведат в САЩ, а по 13 в Канада и Мексико.

Поу, Суолуел и Макивър са членове на Демократическата партия и участват в работната група по вътрешна сигурност към Камарата на представителите, която помага за надзора и контрола на сигурността на Световното първенство. Поу също така представлява 9-и район на Ню Джърси, който включва стадион “МетЛайф” в Ийст Ръдърфорд – мястото на осем мача от Мондиала, включително финала.

Поу привлече вниманието, когато миналия месец разпита временния директор на Агенцията за имиграционен и митнически контрол на САЩ (ICE) Тод Лайънс по време на изслушване в комисия. Лайънс даваше показания пред членове на Камарата на представителите за първи път, откакто правителствени агенти застреляха и убиха двама жители на Минесота - Алекс Прети и Рене Гууд. Поу поиска от Лайънс да се ангажира с временно спиране на операциите на ICE по време на Световното първенство, но той не го направи, като вместо това настоя, че агенцията ще играе „ключова роля“ в гарантирането на сигурността.

Той заяви, че основната роля на ICE, както е обичайно при спортни събития, ще бъде съсредоточена върху разследвания на вътрешната сигурност. Въпреки това, представителят Поу изрази продължаващи притеснения, че участието на ICE може да накара хората да се страхуват от акции на имиграционните власти в близост до събитията от Световното първенство.

Миналото лято ФИФА беше уведомена за оплаквания от фенове относно нарушаване на човешките права по време на Световното клубно първенство. Те включваха предполагаеми наблюдения на служители на Митническата и гранична защита на САЩ (CBP) и ICE на стадионите по време на турнира. В изявление до “Атлетик” през септември говорител на Департамента за вътрешна сигурност (DHS) заяви, че въпреки докладите до ФИФА нито ICE, нито CPB са провеждали контролни дейности, описвайки ситуацията като „пореден случай на всяване на страх“.

“Атлетик” попита Поу как би функционирало ограничението на дейността на ICE в радиус от една миля от официалните фен зони или мачове. Тя отговори, че то трябва да важи за целия период на турнира, а не само в дните на мачовете. Тя също така подчерта, че не желае да възпрепятства законната и необходима дейност на ICE. „Трябва да се направи по начин, който не създава ненужен страх и безпокойство у посетителите на мачовете“, каза тя.

„До старта на турнира остават по-малко от 90 дни и предвид факта, че все още не знаем какво ще предприеме директорът на имиграционните служби г-н Лайънс, искам да се уверя, че имаме законодателство, което ясно очертава параметрите, които трябва да се вземат предвид. Моментът за това е подходящ и е нещо, което наистина трябва да обмислим“, добави Поу.

Тя допълни, че е „настоявала пред ФИФА за уверение“, че няма да има акции на ICE на или в близост до стадионите, но, по думите ѝ, „не сме получили никакво съобщение или потвърждение в този смисъл“. От ФИФА отказаха коментар.

Представителят Макивър, съвносител на законопроекта, е известен критик на дейността на ICE по време на администрацията на Тръмп.

Американски политици изразиха опасения, че действията на имиграционните служби (ICE) могат да помрачат предстоящите финали, и внесоха законопроект за ограничаване на техните правомощия. Инициативата идва на фона на нарастващото напрежение около имиграционната политика в страната.

Подготовката за това Световно първенство е доминирана от дискусии, свързани с вътрешната политика в САЩ и геополитиката по света. Четири от участващите държави – Иран, Хаити, Сенегал и Кот д'Ивоар – остават обект на забрани за пътуване, което засяга възможността на техните фенове да присъстват на турнира. Освен това САЩ са въвлечени в конфликт с иранския режим, което създава несигурност относно участието на страната в Мондиала.

