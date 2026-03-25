САЩ иска по 15 000 долара гаранция за виза на фенове за Мондиала

Фенове от няколко държави, участващи в тазгодишното Световно първенство, трябва да депозират гаранции в размер до 15 000 долара, за да им бъде издадена туристическа виза за влизане в САЩ, съобщи “Атлетик”. Политиката засяга граждани на Алжир, Кабо Верде, Сенегал и Кот д'Ивоар. От ФИФА обаче оказва неофициален натиск върху администрацията на Доналд Тръмп да направи изключения за играчите.

„Пилотната програма за визови гаранции“ засяга 50 държави, пет от които са се класирали за Световното първенство. Трудностите възникнаха, след като граждани на определени държави, пътуващи до САЩ с бизнес или туристическа виза (известни като визи B-1 и B-2), станаха обект на изискване за гаранции след промени в политиката от администрацията на президента Тръмп.

Говорител на Държавния департамент на САЩ заяви пред “Атлетик”, че всички кандидати, независимо от възрастта, подлежат на едни и същи правни стандарти и трябва да докажат, че отговарят на условията и възнамеряват да спазват изискванията на визата. Той добави, че тези, които напуснат САЩ своевременно преди изтичането на визата си, ще си получат парите обратно. Беше уточнено също, че изискването за визова гаранция не е със задна дата и не се прилага за притежатели на вече валидни визи.

Въпреки това в „Пилотната програма за визови гаранции“ не е предвиден текст, който да предоставя имунитет на спортисти, участващи в големи спортни събития като Световното първенство. Спортистите, които все още нямат американски визи, ще кандидатстват предимно за визи B-1 или B-2 по време на турнира, което означава, че и от тях може да бъде поискано да депозират гаранции. От Държавния департамент заявиха, че всички молби за визи ще бъдат разглеждани индивидуално от служителите.

Политиката гласи, че „няма процедура“ за кандидатите да поискат освобождаване от гаранцията, но консулските служители могат да преценят дали такова освобождаване „би допринесло за значим национален или хуманитарен интерес въз основа на целта на пътуването и заетостта на кандидата“.

При запитване от “Атлетик” тази седмица нито Държавният департамент, нито ФИФА не използваха възможността да изключат вероятността от играчите от посочените държави да се изисква да плащат гаранции. ФИФА отказа коментар по всички аспекти на този репортаж.

Ситуацията предизвиква безпокойство сред футболните федерации на засегнатите нации. Източници, пожелали анонимност, за да защитят отношенията си, съобщиха пред , че въпросът е бил повдигнат пред ФИФА по време на подготвителни семинари преди Световното първенство, на които са присъствали участващите федерации този месец в Атланта. По-малко от 80 дни преди Мондиала ФИФА се опитва да убеди администрацията на Тръмп да отмени гаранциите за официалните членове на делегациите на участващите федерации, което вероятно ще включва играчи, треньори, помощен персонал, както и ръководители на федерациите и евентуално ключов персонал от спонсори.

Зад кулисите ФИФА работи по извънредни планове, като организацията се стреми да помогне на футболните отбори от определени държави да заобиколят изискването за гаранции. Това става чрез предоставяне на писма-покани за официалните делегации на националните федерации, които ще участват на Световното първенство. ФИФА се надява тези писма да послужат като освобождаване от задължението за внасяне на гаранции. Според източници, близки до въпроса, настоящите очаквания са, че ако този подход е успешен, той ще важи само за играчи, персонал и ръководители на федерациите, но вероятно не и за най-близките роднини на футболистите, които може да останат обект на изискването.

Президентът на ФИФА Джани Инфантино многократно е заявявал, че тазгодишното Световно първенство в САЩ, Канада и Мексико ще бъде „най-приобщаващото“ в историята на турнира. Въпреки това гражданин от засегнатите държави, който иначе отговаря на условията за влизане в САЩ, сега трябва да разполага и със средства за внасяне на гаранция от 5000, 10 000 или 15 000 долара, което може да попречи или да откаже мнозина от пътуване.

Плащанията за гаранция са на човек, а не на група пътуващи, което означава, че родител, пътуващ с дете, ще трябва да направи две отделни плащания. Източници, запознати с процеса, посочват, че плащанията от 5000 долара ще бъдат основно запазени за деца, влизащи в страната, докато за възрастните сумите ще са 10 000 или 15 000 долара.

