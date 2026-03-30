Очаквайте на живо: Тити Папазов в "Гостът на Sportal.bg"

Президентът на баскетболния Левски Константин Папазов ще бъде специален гост в студиото на Sportal.bg днес от 16:00 часа.

Той ще говори за случващото се в Евролигата, както и представянето на Апоел Тел Авив, мачовете от "турнира на богатите" в София и идването на Александър Везенков в България за сблъсъка с израелския гранд.

След това пък ще даде и своето мнение за случващото се в Българската федерация по баскетбол и какво е неговото мнение за кандидатите за нов президент на Централата.

Снимки: Sportal.bg