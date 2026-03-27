Контролна среща: Ботев (Пловдив) - Локомотив (Сф) 0:0 /почивка/
Петдесет клуба пожелаха незабавна смяна на управлението в българския баскетбол

  • 27 март 2026 | 15:50
Кандидатът за президент на Българска федерация по баскетбол Орлин Атанасов и екипът му събраха за последната една седмица подписи от 50 клуба, желаещи незабавна смяна на управлението в българския баскетбол. Броят на членовете на БФБ, заявили воля за промяна, е напълно достатъчен за свикване на извънредно изборно общо събрание на организацията според Закона за юридическите лица с нестопанска цел, съгласно който е нужно „искане на една трета от членовете“.

Въпреки това инициаторите на подписката ще продължат да търсят разширяване на подкрепата за нея и през идната седмица. Датата, на която подписалите се клубове искат да бъде насрочен изборът на ново ръководство на БФБ, е 27 май 2026 г. Мандатът на настоящия управителен съвет на федерацията изтича тази година, но той може да реши да свика редовно изборно събрание чак в края на годината, което не удовлетворява търсещите промяна клубове.

Орлин Атанасов и екипът му са изпратили обръщение до членовете на БФБ, което е озаглавено „Дойде време да си кажем истината за българския баскетбол“. В него те акцентират върху обединението на всички клубове около една ясна цел, в стремежа им към ускорено, но устойчиво развитие. „Нашата цел е ясна – българският баскетбол трябва да произвежда конкурентоспособни играчи на европейско ниво. Само ако имаме добри играчи, можем да говорим за резултати, успехи, маркетинг, продукти, рейтинги, привличане на аудитория и партньори“, пише в обръщението. Според него през последните години твърде често в българския баскетбол се търсят илюзорни бързи резултати, вместо да се изгражда основа.

Инициаторите на промяната в българския баскетбол акцентират в предизборната си платформа „Лицето на играта“ на стратегическа рамка от 20 точки, които според тях ще бъдат в основата на възраждането на любимия им спорт. Рамката обхваща развитието на младите състезатели, треньорите, инфраструктурата и партньорствата на българския баскетбол. Орлин Атанасов и екипът му обещават изграждането на нова култура, етика, стандарти и обективни решения, базирани на анализ на данни.

„Голямата цел на този план е изграждане на система, която работи независимо от конкретни личности, мандати и обстоятелства. Това включва ясни правила, стабилни процеси и натрупване на знания, които се предават във времето. Системата трябва да бъде достатъчно адаптивна, за да отговаря на промените в световния баскетбол, но и достатъчно последователна, за да не губи фокуса си.

Истинска устойчивост ще бъде постигната, когато всяко следващо поколение играчи, треньори и ръководители стъпва на по-високо ниво от предходното. Това е дългият път, но единственият, който води до реална промяна“, твърди предизборна платформа “Лицето на играта”.

