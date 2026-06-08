НБА звезда изгледа победата на Везенков и Олимпиакос над ПАО в Пирея

Една от големите звезди в НБА Кауай Ленард изгледа успеха на Олимпиакос с българския национал Александър Везенков в състава си със 102-92 над Панатинайкос в мач №3 от финалната серия в гръцката лига.

Везенков се развихри и Олимпиакос е само на една победа от титлата в Гърция

Баскетболистът на ЛА Клипърс открадна шоуто на трибуните с появата си в "Двореца на Мира и Приятелството" в Пирея, а клипчета с него заляха социалните мрежи.

Всъщност още вчера стана ясно, че той вероятно ще посети спортното събитие в гръцката столица, след като в мрежата се появи снимка от вечеря край морето, на която позира със своя приятел в отбора на Олимпиакос Кори Джоузеф.

Това не е първата голяма актуална звезда от НБА, която се появява в Пирея. Преди време на трибуните блесна Кевин Дюрант, а наскоро Кайл Кузма и Янис Адетокунбо изгледаха мач от Евролигата там.

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