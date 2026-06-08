Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. НБА звезда изгледа победата на Везенков и Олимпиакос над ПАО в Пирея

НБА звезда изгледа победата на Везенков и Олимпиакос над ПАО в Пирея

  • 8 юни 2026 | 23:20
  • 616
  • 0
НБА звезда изгледа победата на Везенков и Олимпиакос над ПАО в Пирея

Една от големите звезди в НБА Кауай Ленард изгледа успеха на Олимпиакос с българския национал Александър Везенков в състава си със 102-92 над Панатинайкос в мач №3 от финалната серия в гръцката лига.

Везенков се развихри и Олимпиакос е само на една победа от титлата в Гърция
Везенков се развихри и Олимпиакос е само на една победа от титлата в Гърция

Баскетболистът на ЛА Клипърс открадна шоуто на трибуните с появата си в "Двореца на Мира и Приятелството" в Пирея, а клипчета с него заляха социалните мрежи.

Всъщност още вчера стана ясно, че той вероятно ще посети спортното събитие в гръцката столица, след като в мрежата се появи снимка от вечеря край морето, на която позира със своя приятел в отбора на Олимпиакос Кори Джоузеф.

Това не е първата голяма актуална звезда от НБА, която се появява в Пирея. Преди време на трибуните блесна Кевин Дюрант, а наскоро Кайл Кузма и Янис Адетокунбо изгледаха мач от Евролигата там.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Везенков се развихри и Олимпиакос е само на една победа от титлата в Гърция

Везенков се развихри и Олимпиакос е само на една победа от титлата в Гърция

  • 8 юни 2026 | 23:02
  • 8116
  • 10
Партизан се уреди с нов център

Партизан се уреди с нов център

  • 8 юни 2026 | 21:27
  • 634
  • 0
Бивш съотборник на Везенков пред договор с Жалгирис

Бивш съотборник на Везенков пред договор с Жалгирис

  • 8 юни 2026 | 21:06
  • 1010
  • 0
Стеф Къри се самоопредели за един от двамата най-велики на своята позиция, посочи кой е другият

Стеф Къри се самоопредели за един от двамата най-велики на своята позиция, посочи кой е другият

  • 8 юни 2026 | 20:32
  • 1788
  • 0
Атланта Хоукс и Куин Снайдър се споразумяха за удължаване на договора

Атланта Хоукс и Куин Снайдър се споразумяха за удължаване на договора

  • 8 юни 2026 | 19:57
  • 840
  • 0
Босът на Панатинайкос бе наказан за един месец

Босът на Панатинайкос бе наказан за един месец

  • 8 юни 2026 | 19:36
  • 1841
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Столично дерби в първия кръг! Левски срещу "драконите" на "Герена"

Столично дерби в първия кръг! Левски срещу "драконите" на "Герена"

  • 8 юни 2026 | 19:45
  • 49390
  • 139
Жребият е изтеглен: обявиха кога ще е Левски - ЦСКА (ето кой срещу кого до 13-ия кръг в efbet Лига)

Жребият е изтеглен: обявиха кога ще е Левски - ЦСКА (ето кой срещу кого до 13-ия кръг в efbet Лига)

  • 8 юни 2026 | 19:49
  • 26669
  • 26
Франция 2:1 Северна Ирландия, гостите намалиха

Франция 2:1 Северна Ирландия, гостите намалиха

  • 8 юни 2026 | 22:09
  • 3526
  • 5
Шеф на ЦСКА разясни за селекцията и призова ощетените, ако има такива, да коментират новия жребий

Шеф на ЦСКА разясни за селекцията и призова ощетените, ако има такива, да коментират новия жребий

  • 8 юни 2026 | 20:41
  • 12979
  • 17
Везенков се развихри и Олимпиакос е само на една победа от титлата в Гърция

Везенков се развихри и Олимпиакос е само на една победа от титлата в Гърция

  • 8 юни 2026 | 23:02
  • 8116
  • 10
БФС показа новото лого, Левски е последният шампион, който вдига сегашната купа

БФС показа новото лого, Левски е последният шампион, който вдига сегашната купа

  • 8 юни 2026 | 19:16
  • 12121
  • 9