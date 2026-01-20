Тити Папазов: С Итудис живеем заедно в Тел Авив и го пускам да ме бие на табла

Отборът на Апоел Тел Авив победи със 71-66 Анадолу Ефес в мач от 23-ия кръг на Евролигата. След срещата, която се изигра в София, старши треньорът на Левски Тити Папазов реши да застане в зоната за интервюта с играчите и да отговори на въпроси на медиите, а въпроси определено не липсваха. Ето какво се получи в крайна сметка.

- Г-н Папазов, защо не напуснахте зала "Триадица" вчера, след като бяхте дисквалифициран по време на мача между Левски и Балкан от 17-ия кръг на Sesame НБЛ?

- Трябва да бъдеш извън игрището. Веднага прочетохме правилника, може би, ако бяха по-взискателни, примерно Хорозов или Венци Великов, които са европейски съдии, може би щях. Но аз стоях извън залата. Само понеже ставаше течение...



- Взехте си стол да седнете на вратата...

- Със стола пак имаше течение. Като имаше спряна игра отивах за малко да се стопля, но бях заслужено изгонен, аз съм откровен. Моята концентрация беше за днес, при 10 точки им казах, че ще бием.

- Вие да не сте вече в щаба на Апоел?

- Имаме специална комуникация с Итудис. Живеем заедно в Тел Авив, както искайте го приемайте и го пускам да ме бие на табла да се чувства добре.

- Вие ли му казахте как да обърне мача днес?

- Нее, той е най-високото ниво на европейския баскетбол.

- Под Желко (б.р. Желко Обрадович)?

- Желко почива в момента. Всичко е наред, сега казах в съблекалнята, че четири поредни победи и се подписвам, че са първи или втори накрая след 27 кръга, 11 преди края.

- В този ред на мисли, знаем ли кой ще спечели Евролигата или...?

- Знаем единия финалист от четирите участника на Финалната четворка, това е Апоел Тел Авив. При липсата на Партизан... Аз имах състав - Партизан, Апоел Тел Авив, Фенербахче и Сашко Везенков (б.р. Олимпиакос). Сега са Фенербахче, Апоел Тел Авив, Олимпиакос и за последното място да се бие, който иска, добре дошли са.