Атланта Хоукс и Куин Снайдър се договориха за удължаване на договора

Атланта Хоукс вече гледа към бъдещето. Тимът от Джорджия, който завърши редовния сезон в НБА с баланс 46-36 на 6-о място в Източната конференция, си осигури услугите на своя старши треньор и за следващите сезони.

Според информация на Шамс Чарания, "Ястребите" и Куин Снайдър са постигнали споразумение за многогодишно удължаване на договора, след като бившият наставник на Юта Джаз е оставил отлични впечатления през четвъртия си сезон в Атланта.

За четири сезона в Атланта Снайдър изведе тима до плейофите на два пъти, като и в двата случая отборът отпадна в първия кръг. През тази година Хоукс бяха елиминирани от Ню Йорк Никс.

Пред "Ястребите", които вече са без дългогодишната си звезда Трей Йънг, предстоят интересни времена. С Никейл Александър-Уокър и Джейлън Джонсън в ролята на звезди, франчайзът ще разполага с 8-ия избор в предстоящия драфт на НБА през 2026 г.

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Снимки: Gettyimages