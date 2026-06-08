Стеф Къри се самоопредели за един от двамата най-велики на своята позиция, посочи кой е другият

Суперзвездата на Голдън Стейт Уориърс Стеф Къри се включи в дебата за най-великия плеймейкър в историята на баскетбола, заявявайки, че спорът се свежда само до него и Меджик Джонсън. В разговор с Гилбърт Аринас Къри уверено постави себе си редом до легендата на НБА.

Попитан дали е най-великият пойнт гард, Къри каза:

"Да. Трябва да съм аз. В този разговор сме аз и Меджик".

С това изявление Къри даде ясно да се разбере, че според него единствено Ървин "Меджик" Джонсън принадлежи към същото ниво, когато се обсъждат най-великите плеймейкъри в историята на НБА.

Въпреки че уверено се нареди до легендата, Къри не пропусна да покаже уважение към кариерата на бившия гард на ЛА Лейкърс.

"Визитката на Меджик е изумителна. Самият факт, че водим този разговор, е нещо, което никога не съм си представял, че ще постигна", сподели 38-годишният Къри.

Gilbert Arenas asked Stephen Curry if he’s the best point guard in NBA history:



Curry: “Yes. I have to be. It’s me and Magic Johnson.”



(h/t @cptdankkk) pic.twitter.com/09fnxAWIOw — Legion Hoops (@LegionHoops) June 8, 2026

Кариерата на Меджик включва множество шампионски титли на НБА, награди за най-полезен играч (MVP) и един от най-доминиращите периоди в историята на лигата. Поставяйки се редом до такова величие, Къри демонстрира колко далеч вярва, че е стигнал.

Самоувереността на Къри е подкрепена от една от най-впечатляващите визитки в съвременния баскетбол. Той е четирикратен шампион на НБА, двукратен MVP и единственият единодушен MVP в историята на лигата. Освен това има 11 избирания в идеалните отбори на сезона (All-NBA), което доказва дългосрочното му влияние на най-високо ниво.

Влиянието му върху играта надхвърля наградите. Революцията в стрелбата, която Къри предизвика, промени нападенията в цялата лига, като отборите вече разчитат силно на стрелбата от тройката като основно оръжие.

Дори с вече осигуреното си наследство, Къри продължава да преследва още успехи. Пета шампионска титла би укрепила допълнително позициите му във вечните класации и би добавила още едно голямо постижение към кариерата му.

През изминалия сезон Къри изигра едва 43 мача поради контузии, включително проблем с коляното, но въпреки това записа силни показатели, отбелязвайки средно по 26.6 точки и 4.7 асистенции в своя 16-и сезон в НБА.

Въпреки това Голдън Стейт Уориърс не успя да стигнат до плейофите, след като загуби от Финикс Сънс в плей-ин турнира.

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Снимки: Gettyimages