Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България
Съдия от Малайзия ще свири финала между България и Индонезия

  • 29 март 2026 | 17:41
  • 624
  • 1
Слушай на живо
Слушай на живо: Индонезия - България

Съдията Мухамад Назми бин Насарудин от Малайзия ще ръководи финалната среща на турнира FIFA Series 2026 между България и Индонезия, който ще се играе на стадион "Гелора Бунг Карнo" от 16:00 часа българско време. Негови помощници ще бъдат сънародниците му Муази Зайнал Абидин и Фархан Бин Абдул Азиз. Юди Нурчая от Индонезия пък ще бъде четвърти съдия на срещата.

Националите тренират с настроение преди мача срещу Индонезия

36-годишният рефер е един от най-високо котираните арбитри в Югоизточна Азия. Той е в международната листа на ФИФА вече 10 години, а през този сезон има пет мача в Азиатската Шампионска лига-Елит. Реномето на съдията е толкова високо, че освен в малайзийското първенство, постоянно е търсен да ръководи дербита в Индонезия, Саудитска Арабия и Виетнам.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Виж всички

Водещи Новини

