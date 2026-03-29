Порой заля националите по време на последната им тренировка в Джакарта

Националният отбор на България проведе последната си тренировка преди утрешния финал на турнира FIFA Series 2026 срещу Индонезия. Заниманието на "лъвовете" премина под проливния дъжд в столицата Джакарта, а единственият отсъстващ беше Доминик Янков, който най-вероятно ще пропусне предстоящия двубой.

Срещата на стадион "Гелора Бунг Карно" е в понеделник (30 март) от 16:00 часа.

В първия си мач от надпреварата родните национали разгромиха Соломонови острови с 10:2, докато домакините се наложиха над Сейнт Китс и Невис с 4:0.

На трибуните на стадион "Гелора Бунг Карно" утре се очакват минимум 50 000 зрители. При равенство в редовното време, "трикольорите" и индонезийците ще прибегнат до изпълнения на дузпи, за да излъчат победител.