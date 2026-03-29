БФС прибира закъсали българи от Джакарта

Слушай на живо: Индонезия - България

Ръководството на Българския футболен съюз ще протегне ръка на четирима наши сънародници, които не могат да се приберат в родината и стоят принудително в Индонезия - заради войната в Близкия изток.

Националите тренират с настроение преди мача срещу Индонезия

Логистиката до родината е сложна, като въпросните българи са се свързали с футболната централа с молба до президента Георги Иванов да им се помогне със завръщането у дома.

Димитров: Няма фаворит, работим и върху вариант "дузпи"

Утре вечер националният отбор играе срещу Индонезия във финала на турнира FIFA Series 2026, след което потегля по обратния път към София.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Индонезия