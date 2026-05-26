Антонели посочи Ферари за фаворит за Монако

Лидерът в класирането във Формула 1 Андреа Кими Антонели посочи Ферари за фаворит за предстоящата Гран При на Монако в началото юни. Италианецът записа 4 поредни победи и успя да увеличи сериозно аванса си в класирането пред съотборника му в Мерцедес Джордж Ръсел, който вчера отпадна в Канада заради повреда.

Пилотите на Мерцедес спечелиха първите пет състезания този сезон, като Ръсел победи в Австралия и след това стартира победната серия на Антонели. Зад тях върви оспорвана битка между Макларън и Ферари, като световните шампиони успяха да се върнат в челото след трудния старт на сезон 2026.

“Мисля, че Ферари ще е фаворит в Монако - заяви Антонели пред Sky Sports F1. - Ще е много интересно да видим как ние ще се представим там.

“Със сигурност Ферари е фаворит, обърнете внимание на малкото им крило в задната част на колата, пред голямото задно крило, то им дава много притискаща сила при ниска скорост и в бавните завои.”

7-кратният световен шампион Люис Хамилтън, който и в Монреал отчете прогрес в представянето си тази година и завърши втори, е съгласен с мнението на Антонели за разпределението на силите в Монте Карло.

“Монако е единственото трасе, където мощността не е най-важна - обясни британецът. - Мисля, че представянето на шасито ще е решаващо. Мисля, че нашата кола може да е много силна там. Ако махнем изоставането в мощността, то ние сме на нивото на Мерцедес, така че в Монако ще е забавно.”

Снимки: Gettyimages