Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Антонели посочи Ферари за фаворит за Монако

Антонели посочи Ферари за фаворит за Монако

  • 26 май 2026 | 10:53
  • 779
  • 0

Лидерът в класирането във Формула 1 Андреа Кими Антонели посочи Ферари за фаворит за предстоящата Гран При на Монако в началото юни. Италианецът записа 4 поредни победи и успя да увеличи сериозно аванса си в класирането пред съотборника му в Мерцедес Джордж Ръсел, който вчера отпадна в Канада заради повреда.

Пилотите на Мерцедес спечелиха първите пет състезания този сезон, като Ръсел победи в Австралия и след това стартира победната серия на Антонели. Зад тях върви оспорвана битка между Макларън и Ферари, като световните шампиони успяха да се върнат в челото след трудния старт на сезон 2026.

Никола Цолов след наказанието: Предателство, ще се върна по-силен!
Никола Цолов след наказанието: Предателство, ще се върна по-силен!

“Мисля, че Ферари ще е фаворит в Монако - заяви Антонели пред Sky Sports F1. - Ще е много интересно да видим как ние ще се представим там.

“Със сигурност Ферари е фаворит, обърнете внимание на малкото им крило в задната част на колата, пред голямото задно крило, то им дава много притискаща сила при ниска скорост и в бавните завои.”

Андреа Кими Антонели триумфира в Канада и пренаписа историята на Формула 1
Андреа Кими Антонели триумфира в Канада и пренаписа историята на Формула 1

7-кратният световен шампион Люис Хамилтън, който и в Монреал отчете прогрес в представянето си тази година и завърши втори, е съгласен с мнението на Антонели за разпределението на силите в Монте Карло.

“Монако е единственото трасе, където мощността не е най-важна - обясни британецът. - Мисля, че представянето на шасито ще е решаващо. Мисля, че нашата кола може да е много силна там. Ако махнем изоставането в мощността, то ние сме на нивото на Мерцедес, така че в Монако ще е забавно.”

Психологическата война на думи в Мерцедес започна
Психологическата война на думи в Мерцедес започна
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Италия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Италия в MotoGP

  • 26 май 2026 | 08:58
  • 2006
  • 0
Никола Цолов след наказанието: Предателство, ще се върна по-силен!

Никола Цолов след наказанието: Предателство, ще се върна по-силен!

  • 25 май 2026 | 20:05
  • 27380
  • 27
Любо Руйков взе първите си точки във Формула 4 Италия

Любо Руйков взе първите си точки във Формула 4 Италия

  • 25 май 2026 | 19:48
  • 3038
  • 0
Лео Кралев с победа в Coppa Italia Val Vibrata и второ място на ROK Cup в Лонато

Лео Кралев с победа в Coppa Italia Val Vibrata и второ място на ROK Cup в Лонато

  • 25 май 2026 | 18:34
  • 1201
  • 0
Т4 Series България излъчи първите си победители

Т4 Series България излъчи първите си победители

  • 25 май 2026 | 18:22
  • 2095
  • 0
В LCR Хонда все още работят по намирането на заместник на Йоан Зарко

В LCR Хонда все още работят по намирането на заместник на Йоан Зарко

  • 25 май 2026 | 17:08
  • 1146
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващия сезон

БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващия сезон

  • 26 май 2026 | 10:21
  • 14469
  • 57
Левски финишира с рекордна преднина пред ЦСКА от близо четвърт век насам

Левски финишира с рекордна преднина пред ЦСКА от близо четвърт век насам

  • 26 май 2026 | 11:25
  • 2460
  • 6
Чочев играч на сезона в България

Чочев играч на сезона в България

  • 26 май 2026 | 11:46
  • 236
  • 0
Добруджа се избъзика с рефер - обяви го за трансферна цел номер 1

Добруджа се избъзика с рефер - обяви го за трансферна цел номер 1

  • 26 май 2026 | 11:14
  • 2731
  • 1
Легендарната Нешка Робева празнува 80-годишен юбилей

Легендарната Нешка Робева празнува 80-годишен юбилей

  • 26 май 2026 | 10:12
  • 3861
  • 4
Африканци разгласиха подробности от договора на Ето'о с ЦСКА

Африканци разгласиха подробности от договора на Ето'о с ЦСКА

  • 26 май 2026 | 09:53
  • 7961
  • 3