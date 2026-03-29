  3. Педро Акоста загуби третото си място от спринта в Остин

Педро Акоста загуби третото си място от спринта в Остин

  • 29 март 2026 | 17:30
Пилотът на КТМ Педро Акоста очаквано загуби третото си място от снощния спринт на „Пистата на Америките“ край Остин, щата Тексас.

Испанецът пресече финалната линия на третата позиция зад Хорхе Мартин и Франческо Баная, но малко след финала беше обявено, че той е разследван за нарушение на правилата за минимално налягане в гумите. Последвалият анализ на ситуацията е показал, че в случая няма смекчаващи вината обстоятелства и съответно Акоста беше санкциониран с 8 секунди.

С тях той се смъква на осмата позиция в крайното класиране зад Енеа Бастианини, Алекс Маркес, Лука Марини, Ай Огура и Раул Фернандес, които се изкачват с по една позиция напред. Акоста също така губи и пет точки в генералното класиране в MotoGP, но запазва третата си позиция с общо 44 пункта и изоставане от 13 спрямо лидера Хорхе Мартин.

Снимки: Gettyimages

