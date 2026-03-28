Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Остин

  • 28 март 2026 | 22:59
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Остин

С победата си в днешния спринт на „Пистата на Америките“ край Остин световният шампион в MotoGP за 2024 година Хорхе Мартин оглави генералното класиране в кралския клас преди утрешната Гран При на САЩ.

Мартинатора води с 57 точки и има преднина от само точка пред съотборника си в Априлия Марко Бедзеки, който не завърши късата дистанцията в Тексас след собствена грешка. Тройката с изоставане от осем пункта спрямо лидера оформя завършилият трети днес Педро Акоста с КТМ.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Остин:

  1. Хорхе Мартин – 57 точки

  2. Марко Бедзеки – 56

  3. Педро Акоста – 49

  4. Фабио Ди Джанантонио – 37

  5. Ай Огура – 36

  6. Марк Маркес – 34

  7. Раул Фернандес – 31

  8. Франческо Баная – 19

  9. Алекс Маркес – 18

  10. Лука Марини – 15

  11. Брад Биндър – 13

  12. Йоан Зарко – 13

  13. Франко Морбидели – 12

  14. Енеа Бастианини – 11

  15. Фермин Алдегер – 8

  16. Фабио Куартараро – 6

  17. Диого Морейра – 6

  18. Алекс Ринс – 3

  19. Жоан Мир – 3

  20. Джак Милър – 0

  21. Маверик Винялес – 0

  22. Топрак Разгатлиоглу – 0

  23. Микеле Пиро – 0

Програма на уикенда за Гран При на САЩ в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на САЩ в MotoGP
