С победата си в днешния спринт на „Пистата на Америките“ край Остин световният шампион в MotoGP за 2024 година Хорхе Мартин оглави генералното класиране в кралския клас преди утрешната Гран При на САЩ.
Мартинатора води с 57 точки и има преднина от само точка пред съотборника си в Априлия Марко Бедзеки, който не завърши късата дистанцията в Тексас след собствена грешка. Тройката с изоставане от осем пункта спрямо лидера оформя завършилият трети днес Педро Акоста с КТМ.
Хорхе Мартин с драматичен първи успех с Априлия в MotoGP
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Остин:
Хорхе Мартин – 57 точки
Марко Бедзеки – 56
Педро Акоста – 49
Фабио Ди Джанантонио – 37
Ай Огура – 36
Марк Маркес – 34
Раул Фернандес – 31
Франческо Баная – 19
Алекс Маркес – 18
Лука Марини – 15
Брад Биндър – 13
Йоан Зарко – 13
Франко Морбидели – 12
Енеа Бастианини – 11
Фермин Алдегер – 8
Фабио Куартараро – 6
Диого Морейра – 6
Алекс Ринс – 3
Жоан Мир – 3
Джак Милър – 0
Маверик Винялес – 0
Топрак Разгатлиоглу – 0
Микеле Пиро – 0
