Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Остин

С победата си в днешния спринт на „Пистата на Америките“ край Остин световният шампион в MotoGP за 2024 година Хорхе Мартин оглави генералното класиране в кралския клас преди утрешната Гран При на САЩ.

Мартинатора води с 57 точки и има преднина от само точка пред съотборника си в Априлия Марко Бедзеки, който не завърши късата дистанцията в Тексас след собствена грешка. Тройката с изоставане от осем пункта спрямо лидера оформя завършилият трети днес Педро Акоста с КТМ.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Остин:

Хорхе Мартин – 57 точки Марко Бедзеки – 56 Педро Акоста – 49 Фабио Ди Джанантонио – 37 Ай Огура – 36 Марк Маркес – 34 Раул Фернандес – 31 Франческо Баная – 19 Алекс Маркес – 18 Лука Марини – 15 Брад Биндър – 13 Йоан Зарко – 13 Франко Морбидели – 12 Енеа Бастианини – 11 Фермин Алдегер – 8 Фабио Куартараро – 6 Диого Морейра – 6 Алекс Ринс – 3 Жоан Мир – 3 Джак Милър – 0 Маверик Винялес – 0 Топрак Разгатлиоглу – 0 Микеле Пиро – 0

