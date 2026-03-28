Виртц: И трите гола, които допуснахме, можеха да бъдат избегнати

Флориан Виртц се превърна в звездата на вечерта, след като вкара фамозен гол при победата на Германия с 4:3 в гостуването на Швейцария при контролната среща между двата отбора. След двубоя той коментира, че не е очаквал да направи подобно страхотно изпълнение.

„Ще излъжа, ако кажа, че исках да стрелям така в първия момент, но ако топката влезеше така, с удоволствие щях да го приема. Въпреки че, разбира се, имаше известна умисъл зад това. Головете, които допуснахме, не ме притесняват, защото имаме много добър отбор, силна защита и качествени дефанзивни халфове пред тях. Сякаш не сме играли заедно от известно време – това определено е нещо, върху което трябва да работим, защото най-вероятно и трите гола, които допуснахме днес, можеха да бъдат избегнати. Но в крайна сметка основното е да печелим мачове. И ако вкараме един гол повече от противниците си, това е достатъчно“, каза Виртц.

Бундестимът се очертава да има още една проверка този месец, която трябва да се състои на 30-и март (понеделник) от 21:45 часа българско време срещу Гана на “Мерцедес-Бенц Арена” в Щутгарт.

Florian Wirtz on Jamal Musiala: "I know what it's like to be out for a long time. It's annoying. But I'm really looking forward to his return. I text him every now and then. Jamal is a very important player for us." [@kerry_hau] pic.twitter.com/zNYazvDmmG — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 27, 2026