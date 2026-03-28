Нагелсман: В някои ситуации не бяхме перфектни

Юлиан Нагелсман говори след победата на водения от него отбор на Германия с 4:3 в срещу тима на Швейцария в приятелския мач, игран късно снощи на “Сейнт Якоб Парк” в Базел.

Изумителен Виртц донесе победа на Германия в голова престрелка в Базел

“Играхме срещу отбор, който допусна само два гола в квалификациите и не беше загубил нито един мач през 2025 г., но въпреки това създадохме много положения. Освен четирите гола, които вкарахме, имахме още пет или шест. След като поведохме с 3:2, трябваше да направим резултата 4:2. Имахме две чисти положения, които, за съжаление, не реализирахме. Въпреки това мисля, че отборът показа добър характер. Швейцария вкара много голове от сравнително малък брой атаки и по-малко чисти положения. Но все пак, за приятелски мач, да се върнем в играта по този начин е добър знак. Водехме, после допуснахме отново, но се върнахме. Флориан Виртц вкара два изключителни гола. В някои ситуации не бяхме перфектни в защита. Пресирахме добре във високия натиск, но понякога бяхме твърде пасивни в ниския блок. Като цяло, заслужено спечелихме”, каза Нагелсман.

Бундестимът се очертава да има още една проверка този месец, която трябва да се състои на 30-и март (понеделник) от 21:45 часа българско време срещу Гана на “Мерцедес-Бенц Арена” в Щутгарт.