Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Германия
  3. Нагелсман: В някои ситуации не бяхме перфектни

Нагелсман: В някои ситуации не бяхме перфектни

  • 28 март 2026 | 06:47
Юлиан Нагелсман говори след победата на водения от него отбор на Германия с 4:3 в срещу тима на Швейцария в приятелския мач, игран късно снощи на “Сейнт Якоб Парк” в Базел.

“Играхме срещу отбор, който допусна само два гола в квалификациите и не беше загубил нито един мач през 2025 г., но въпреки това създадохме много положения. Освен четирите гола, които вкарахме, имахме още пет или шест. След като поведохме с 3:2, трябваше да направим резултата 4:2. Имахме две чисти положения, които, за съжаление, не реализирахме. Въпреки това мисля, че отборът показа добър характер. Швейцария вкара много голове от сравнително малък брой атаки и по-малко чисти положения. Но все пак, за приятелски мач, да се върнем в играта по този начин е добър знак. Водехме, после допуснахме отново, но се върнахме. Флориан Виртц вкара два изключителни гола. В някои ситуации не бяхме перфектни в защита. Пресирахме добре във високия натиск, но понякога бяхме твърде пасивни в ниския блок. Като цяло, заслужено спечелихме”, каза Нагелсман.

Бундестимът се очертава да има още една проверка този месец, която трябва да се състои на 30-и март (понеделник) от 21:45 часа българско време срещу Гана на “Мерцедес-Бенц Арена” в Щутгарт.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

  • 28 март 2026 | 04:50
  • 10237
  • 1
  • 28 март 2026 | 03:50
  • 1912
  • 0
  • 28 март 2026 | 02:27
  • 2658
  • 9
  • 28 март 2026 | 00:42
  • 1945
  • 0
  • 27 март 2026 | 23:52
  • 23789
  • 6
  • 27 март 2026 | 23:38
  • 24834
  • 62
Виж всички

Водещи Новини

  • 28 март 2026 | 06:56
  • 11669
  • 55
  • 28 март 2026 | 09:17
  • 135
  • 0
  • 28 март 2026 | 07:20
  • 4208
  • 3
  • 28 март 2026 | 07:46
  • 1884
  • 4
  • 27 март 2026 | 23:52
  • 23789
  • 6
  • 27 март 2026 | 23:38
  • 24834
  • 62