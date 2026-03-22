Ботев (Враца) 0:0 Локомотив (Пловдив)

Ботев (Враца) и Локомотив (Пловдив) играят при резултат 0:0 в последен двубой от 27-мия кръг на efbet Лига.

Домакините се намират в подем, като записаха две поредни победи срещу неудобни съперници - срещу Арда (1:0) и Ботев Пловдив (3:1). "Смърфовете" също влизат в битката след успех - срещу Септември (1:0).

В четвъртата минута Радослав Цонев стреля неточно от фал.

Стартови състави:

Ботев (Враца): 94. Марин Орлинов, 22. Мартин Стойчев, 36. Милен Стоев, 55. Джордже Йовичич, 44. Иван Горанов, 33. Кристиян Малинов, 12. Илия Юруков, 21. Радослав Цонев, 24. Мартин Смоленски, 17. Хосе Гайегос, 79. Мартин Петков;

Локомотив (Пловдив): 40. Петър Зовко, 2. Адриан Кова, 4. Андрей Киндриш, 13. Лукас Риян, 5. Тодор Павлов, 22. Ивайло Иванов, 12. Ефе Али, 39. Парвизджон Умарбаев, 11. Запро Динев, 7. Севи Идриз, 77. Жоел Цварц;