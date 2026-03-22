Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Славия
  3. Кристиян Балов: Искам да съм като пример за по-младите

Кристиян Балов: Искам да съм като пример за по-младите

  • 22 март 2026 | 20:56
  • 177
  • 0

Крилото на Славия Кристиян Балов говори пред Sportal.bg минути след края на церемонията "Футболист на годината". 19-годишният флангови състезател на "белите" спечели наградата за най-прогресиращ млад футболист в българския футбол, като изрази надежда, че в най-скоро време ще направи трансфер в чужбина.

"За мен е доста голяма чест и привилегия да спечеля тази награда. Минах през доста труден период през миналата година и съм много радостен, че спечелих тази награда днес. Искам да съм като пример за по-младите, да се вдъхновяват от мен, да наблягат на моя стил на игра. Футболът е една наслада и мисля, че това ми помага да надграждам с всеки изминал мач.

Радостен съм, че съм в отбор като Славия, в който дават шанс за развитие на млади футболисти. Искам да благодаря на г-н Венци Стефанов за това, че ми даде тази възможност да покажа на какво съм способен и да развия своя потенциал.

От малък съм си поставил мечти и цели и гледам да ги постигам. Моята мечта беше да стана мъжки национал и съм много горд, че това се случи. Искам да благодаря на Александър Димитров, че ми гласува доверие. 

Надявам се да направя трансфер извън граница. Ако е възможно най-скоро време, ще съм доста радостен", сподели Балов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ясен Петров: Максимално затруднихме ЦСКА, с Левски ни трябва и малко късмет

Янев: Промените по време на мача не означават, че не сме доволни

Треньорски тандем ще води Волов

Годой: Старая се да давам най-доброто от себе си

ЦСКА заключи топ 4 след рутинна победа над новак

Анжело Кючуков: Всички се раздават, никой не се спести в защита

Водещи Новини

Илия Груев е "Футболист №1 на България" за 2025 година, трима левскари са в топ 11

Всички призьори от церемонията за "Футболист на годината"

Мъри Стоилов отнесе конкуренцията при треньорите, Ицо Янев в топ 3

ЦСКА заключи топ 4 след рутинна победа над новак

Божидар Саръбоюков с нов блестящ скок, нашето момче продължава да води в класирането!

Ман Сити грабна Карабао къп след бой над Арсенал и показа, че няма да се предаде

