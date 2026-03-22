  3. Тодор Симов: Болезнена загуба

  • 22 март 2026 | 19:52
Старши треньорът на Ботев (Враца) Тодор Симов сподели мнението си след загубата с 1:2 от Локомотив (Пловдив). Наставникът не скри разочарованието си от поражението, което дойде след обрат и гол на "черно-белите" в добавеното време на срещата.

"Неприятна и болезнена загуба. Локомотив изчака своите моменти. Направихме доста елементарни грешки в защита при двата гола. Изиграхме добър мач. Победата на Локомотив, на фона на цялостното представянето в мача, не е заслужена. Ще си вземем поуки и продължаваме напред.

Локомотив (Пловдив) си тръгна с трите точки след обрат под Околчица

С всеки мач придобиваме по-голяма увереност. Нямаме мачове на приливи и отливи. Показвахме добро ниво. Създадохме положения, играхме агресивно. Може би голът, който бързо ни върнаха, малко ни стъписа. Искахме на всяка цена да спечелим, тъй като искаме да гоним целта да влезем в осмицата. Не се получи, но със сигурност ще си вземем поуки, за да няма такива болезнени загуби.

Ще изиграем една приятелска среща другата седмица. Ще усъвършенстваме нещата и в атака, и в защита. Надявам се на успех в следващите мачове. Остава мечтата за влизане в осмицата", каза Симов.

Ясен Петров: Максимално затруднихме ЦСКА, с Левски ни трябва и малко късмет

