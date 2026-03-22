Непредсказуем дуел във Враца

Ботев (Враца) приема Локомотив (Пловдив) в последния двубой от XXVII кръг на efbet Лига. Срещата на стадион "Христо Ботев" започва в 17:30 часа с първия съдийски сигнал на Георги Давидов.

Домакините се намират в подем, като записаха две поредни победи срещу неудобни съперници - 1:0 срещу Арда (Кърджали) на Александър Тунчев и успех с 3:1 при гостуването на съименника си Ботев (Пловдив). Преди това врачани загубиха минимално срещу ЦСКА в София, след като бяха регистрирали две поредни ремита - срещу Черно море на "Тича" и Берое под Околчица.

"Смърфовете" също влизат в битката след успех - удариха Септември (София) с попадение на младата надежда на клуба Севи Идриз. Преди това бяха загубени срещите с Левски и ЦСКА 1948, като тази срещу "червените" от Бистрица си беше погром - 0:5 насред града под тепетата. В началото на месеца обаче момчетата на Душан Косич взеха точка срещу Лудогорец в Разград, което подчертава непредсказуемостта на състава от "Лаута".

През изминалата седмица пловдивският клуб се сдоби с нов изпълнителен директор, след като на мястото на Тома Цилев застана Георги Величков, който е юноша на "черно-белите".

Съдия: Георги Давидов

Начало: 17:30 часа

Стадион: "Христо Ботев", Враца