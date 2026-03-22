  • 22 март 2026 | 08:45
Непредсказуем дуел във Враца

Ботев (Враца) приема Локомотив (Пловдив) в последния двубой от XXVII кръг на efbet Лига. Срещата на стадион "Христо Ботев" започва в 17:30 часа с първия съдийски сигнал на Георги Давидов.

Ботев (Враца) развали празненствата на Ботев (Пд)

Домакините се намират в подем, като записаха две поредни победи срещу неудобни съперници - 1:0 срещу Арда (Кърджали) на Александър Тунчев и успех с 3:1 при гостуването на съименника си Ботев (Пловдив). Преди това врачани загубиха минимално срещу ЦСКА в София, след като бяха регистрирали две поредни ремита - срещу Черно море на "Тича" и Берое под Околчица.

"Смърфовете" също влизат в битката след успех - удариха Септември (София) с попадение на младата надежда на клуба Севи Идриз. Преди това бяха загубени срещите с Левски и ЦСКА 1948, като тази срещу "червените" от Бистрица си беше погром - 0:5 насред града под тепетата. В началото на месеца обаче момчетата на Душан Косич взеха точка срещу Лудогорец в Разград, което подчертава непредсказуемостта на състава от "Лаута".

През изминалата седмица пловдивският клуб се сдоби с нов изпълнителен директор, след като на мястото на Тома Цилев застана Георги Величков, който е юноша на "черно-белите".

Георги Величков е новият изпълнителен директор на Локо (Пд)

Ботев (Враца) - Локомотив (Пловдив)

Съдия: Георги Давидов
Начало: 17:30 часа
Стадион: "Христо Ботев", Враца

Още от БГ Футбол

Панков титуляр при драматична победа на Красава

Панков титуляр при драматична победа на Красава

  • 22 март 2026 | 03:12
  • 1953
  • 0
Дармщат пропусна да свали Шалке от върха

Дармщат пропусна да свали Шалке от върха

  • 22 март 2026 | 02:49
  • 2581
  • 0
Чиликов: Във футбола трябва и късмет, предстоят ни най-трудните мачове

Чиликов: Във футбола трябва и късмет, предстоят ни най-трудните мачове

  • 22 март 2026 | 01:20
  • 1876
  • 3
Фарке пренебрегна Груев, а Лийдс пропусна да се отдалечи от опасната зона

Фарке пренебрегна Груев, а Лийдс пропусна да се отдалечи от опасната зона

  • 22 март 2026 | 00:13
  • 8540
  • 1
Краковия най-после спечели, Минчев влезе в края

Краковия най-после спечели, Минчев влезе в края

  • 21 март 2026 | 23:28
  • 2002
  • 0
Рейнджърс не прости на Митов и Абърдийн

Рейнджърс не прости на Митов и Абърдийн

  • 21 март 2026 | 22:46
  • 3307
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Днес научаваме кой ще бъде "Футболист на годината" в България

Днес научаваме кой ще бъде "Футболист на годината" в България

  • 22 март 2026 | 08:55
  • 2003
  • 19
ЦСКА ще надига глава срещу Добруджа и Ясен Петров

ЦСКА ще надига глава срещу Добруджа и Ясен Петров

  • 22 март 2026 | 07:45
  • 4984
  • 44
Монтана и Берое се изправят в битка за оцеляване в efbet Лига

Монтана и Берое се изправят в битка за оцеляване в efbet Лига

  • 22 март 2026 | 08:00
  • 2487
  • 8
Мадридското дерби е гаранция за зрелище

Мадридското дерби е гаранция за зрелище

  • 22 март 2026 | 06:45
  • 3755
  • 2
ЛеБрон Джеймс счупи легендарен рекорд

ЛеБрон Джеймс счупи легендарен рекорд

  • 22 март 2026 | 05:47
  • 5156
  • 2