Верстапен: Имаме проблеми, които не мога да обясня тук

Бившият световен шампион Макс Верстапен за втори път от началото на сезона отпада във втората част на квалификацията. Пилотът на Ред Бул остана 11-и днес на „Сузука“, като се бори до последно, но Исак Хаджар и Арвид Линдблад го извадиха от топ 10 с последните си бързи обиколки във втората част на квалификацията за Гран При на Германия.
„Колата ни не завива в средата на завоите, а също така тук имаме и сериозно презавиване на влизането в завоите. Това прави всичко много трудно, колата ни е непредвидима – обясни Верстапен. – Мислехме, че в третата тренировка сме ограничили другия проблем – този с недозавиването, което си остана, но в квалификацията колата отново беше неуправляема, така че това е нещо, което трябва да прегледаме.
„Този уикенд карам с различен аеродинамичен пакет, но изглежда, че той не работи както трябва. Имаме проблеми, които не мога да обясня тук.
„Знаем какво не е наред, понякога просто се представяме по-зле и мисля, че в квалификацията стигнахме до там, че колата ми стана неуправляема.“
