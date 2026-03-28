  Верстапен: Имаме проблеми, които не мога да обясня тук

Верстапен: Имаме проблеми, които не мога да обясня тук

  • 28 март 2026 | 10:02
Бившият световен шампион Макс Верстапен за втори път от началото на сезона отпада във втората част на квалификацията. Пилотът на Ред Бул остана 11-и днес на „Сузука“, като се бори до последно, но Исак Хаджар и Арвид Линдблад го извадиха от топ 10 с последните си бързи обиколки във втората част на квалификацията за Гран При на Германия.

„Колата ни не завива в средата на завоите, а също така тук имаме и сериозно презавиване на влизането в завоите. Това прави всичко много трудно, колата ни е непредвидима – обясни Верстапен. – Мислехме, че в третата тренировка сме ограничили другия проблем – този с недозавиването, което си остана, но в квалификацията колата отново беше неуправляема, така че това е нещо, което трябва да прегледаме.

Антонели спечели квалификацията в Япония, Макларън отново в челото

„Този уикенд карам с различен аеродинамичен пакет, но изглежда, че той не работи както трябва. Имаме проблеми, които не мога да обясня тук.

„Знаем какво не е наред, понякога просто се представяме по-зле и мисля, че в квалификацията стигнахме до там, че колата ми стана неуправляема.“

Ръсел: Трябва да разберем какво се обърка при нас
Програма на уикенда за Гран При на Япония във Формула 1
Снимки: Imago

Без наказание за Ай Огура след падането му в Остин

Марк Маркес се доближи до рекорда в Остин в пълната с падания официална тренировка

Маверик Винялес се оттегли от Гран При на САЩ заради контузията си от миналия юли

Валтери Ботас изкара първия си безпроблемен ден като пилот на Кадилак

Биното потвърди, че Ауди търси постоянен заместник на Уитли

Дукати: Марк е добре след падането си

Йорданов: Хейтят ни хора, които не са се събличали по физическо! Ако беше сърбин, Марин щеше да е в Ливърпул

Антонели спечели квалификацията в Япония, Макларън отново в челото

Балов: Бяхме пребити от жегата, с постоянство и труд мога да стигна далеч

Три мача във Втора лига днес

Коко Илиев: Всеки искаше да отбележи в този мач

Англия разочарова срещу Уругвай на "Уембли", Бен Уайт герой и грешник

